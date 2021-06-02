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ЛНР обвинила ВСУ в установке противотанковых мин у линии разграничения
ЛНР обвинила ВСУ в установке противотанковых мин у линии разграничения - РИА Новости, 02.06.2021
ЛНР обвинила ВСУ в установке противотанковых мин у линии разграничения
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР обвинила украинских силовиков в установке противотанковых мин в сельскохозяйственном поле в районе подконтрольного... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T19:55
2021-06-02T19:55
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР обвинила украинских силовиков в установке противотанковых мин в сельскохозяйственном поле в районе подконтрольного Киеву поселка Луганское в Донбассе.В начале мая Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке 500 мин в полях в районе подконтрольных Киеву села Герасимовка и Камышное в Донбассе.С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

ЛНР обвинила ВСУ в установке противотанковых мин у линии разграничения

19:55 02.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПрибытие рейсового автобуса в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
Прибытие рейсового автобуса в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР обвинила украинских силовиков в установке противотанковых мин в сельскохозяйственном поле в районе подконтрольного Киеву поселка Луганское в Донбассе.
В начале мая Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке 500 мин в полях в районе подконтрольных Киеву села Герасимовка и Камышное в Донбассе.

"Боевики 59-ой бригады (ВС Украины - ред.) заминировали сельскохозяйственное поле на окраине населенного пункта Луганское (под контролем ЛНР - ред.) ", - заявил в среду офицер пресс-службы Иван Филипоненко. По его словам, украинские силовики установили на поле одиннадцать противотанковых мин ТМ-62.

С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 18:39
Женщина подорвалась на боеприпасе в Донбассе, сообщили в ЛНР
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
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