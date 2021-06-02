ЛНР обвинила ВСУ в установке противотанковых мин у линии разграничения
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПрибытие рейсового автобуса в населенном пункте "Золотое" Луганской Народной Республики
В начале мая Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке 500 мин в полях в районе подконтрольных Киеву села Герасимовка и Камышное в Донбассе.
"Боевики 59-ой бригады (ВС Украины - ред.) заминировали сельскохозяйственное поле на окраине населенного пункта Луганское (под контролем ЛНР - ред.) ", - заявил в среду офицер пресс-службы Иван Филипоненко. По его словам, украинские силовики установили на поле одиннадцать противотанковых мин ТМ-62.
С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.