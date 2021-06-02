https://ria.ru/20210602/donbass-1735328755.html

ЛНР обвинила ВСУ в установке противотанковых мин у линии разграничения

ЛНР обвинила ВСУ в установке противотанковых мин у линии разграничения - РИА Новости, 02.06.2021

ЛНР обвинила ВСУ в установке противотанковых мин у линии разграничения

Народная милиция самопровозглашенной ЛНР обвинила украинских силовиков в установке противотанковых мин в сельскохозяйственном поле в районе подконтрольного... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T19:55

2021-06-02T19:55

2021-06-02T19:55

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной ЛНР обвинила украинских силовиков в установке противотанковых мин в сельскохозяйственном поле в районе подконтрольного Киеву поселка Луганское в Донбассе.В начале мая Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в установке 500 мин в полях в районе подконтрольных Киеву села Герасимовка и Камышное в Донбассе.С 27 июля 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210531/donbass-1734990510.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире