В ЛНР раскритиковали участие Кравчука в переговорах по Донбассу
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что не понимает, для чего первый президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук принимает участие в переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе.
Ранее Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости. Глава делегации Киева высказал мнение, что сейчас "минский" и "нормандский формат" не работают.
"Зачем Кравчук принимает участие в минских переговорах, если считает, что в минском формате разрешить конфликт невозможно? Если он выражает официальную позицию Украины, которая состоит в мнении о бесполезности работы контактной группы, тогда вслед за его высказыванием должно ли прозвучать официальное заявление президента Украины о выходе Украины из минских соглашений?" - прокомментировал РИА Новости ситуацию Мирошник.
Представитель ЛНР задается вопросом: если Киев не заявит о выходе из минских соглашений, то "значит ли это, что Кравчук вообще не имеет никаких полномочий"? И в данном случае, по мнению Мирошника, возникает вопрос, что Кравчук делает в составе контактной группы.
"Показательный факт. За последние 10 месяцев, которые Кравчук возглавляет украинскую делегацию в контактной группе, на переговорах не достигнуто ни малейшей договоренности по выполнению минских соглашений. Зато десятикратно увеличилось число выступлений руководителя украинской делегации в СМИ", - дополнил Мирошник.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.