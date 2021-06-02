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В ЛНР раскритиковали участие Кравчука в переговорах по Донбассу
В ЛНР раскритиковали участие Кравчука в переговорах по Донбассу - РИА Новости, 02.06.2021
В ЛНР раскритиковали участие Кравчука в переговорах по Донбассу
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что не понимает, для чего первый президент Украины и глава делегации... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:53
2021-06-02T18:53
родион мирошник
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что не понимает, для чего первый президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук принимает участие в переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе.Ранее Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости. Глава делегации Киева высказал мнение, что сейчас "минский" и "нормандский формат" не работают.Представитель ЛНР задается вопросом: если Киев не заявит о выходе из минских соглашений, то "значит ли это, что Кравчук вообще не имеет никаких полномочий"? И в данном случае, по мнению Мирошника, возникает вопрос, что Кравчук делает в составе контактной группы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734487911.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, украина, в мире

В ЛНР раскритиковали участие Кравчука в переговорах по Донбассу

18:53 02.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПервый президент Украины Леонид Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что не понимает, для чего первый президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук принимает участие в переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе.
Ранее Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости. Глава делегации Киева высказал мнение, что сейчас "минский" и "нормандский формат" не работают.

"Зачем Кравчук принимает участие в минских переговорах, если считает, что в минском формате разрешить конфликт невозможно? Если он выражает официальную позицию Украины, которая состоит в мнении о бесполезности работы контактной группы, тогда вслед за его высказыванием должно ли прозвучать официальное заявление президента Украины о выходе Украины из минских соглашений?" - прокомментировал РИА Новости ситуацию Мирошник.

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Представитель ЛНР задается вопросом: если Киев не заявит о выходе из минских соглашений, то "значит ли это, что Кравчук вообще не имеет никаких полномочий"? И в данном случае, по мнению Мирошника, возникает вопрос, что Кравчук делает в составе контактной группы.

"Показательный факт. За последние 10 месяцев, которые Кравчук возглавляет украинскую делегацию в контактной группе, на переговорах не достигнуто ни малейшей договоренности по выполнению минских соглашений. Зато десятикратно увеличилось число выступлений руководителя украинской делегации в СМИ", - дополнил Мирошник.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Родион МирошникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукУкраинаВ мире
 
 
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