https://ria.ru/20210602/donbass-1735321414.html

В ЛНР раскритиковали участие Кравчука в переговорах по Донбассу

В ЛНР раскритиковали участие Кравчука в переговорах по Донбассу - РИА Новости, 02.06.2021

В ЛНР раскритиковали участие Кравчука в переговорах по Донбассу

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что не понимает, для чего первый президент Украины и глава делегации... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:53

2021-06-02T18:53

2021-06-02T18:53

родион мирошник

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник заявил, что не понимает, для чего первый президент Украины и глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук принимает участие в переговорах контактной группы по урегулированию в Донбассе.Ранее Кравчук заявил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в регионе, но это пока не в публичной плоскости. Глава делегации Киева высказал мнение, что сейчас "минский" и "нормандский формат" не работают.Представитель ЛНР задается вопросом: если Киев не заявит о выходе из минских соглашений, то "значит ли это, что Кравчук вообще не имеет никаких полномочий"? И в данном случае, по мнению Мирошника, возникает вопрос, что Кравчук делает в составе контактной группы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210527/kravchuk-1734487911.html

https://ria.ru/20210601/plan-1735025564.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, украина, в мире