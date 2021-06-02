https://ria.ru/20210602/donbass-1735303784.html

Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает, заявил Козак

Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает, заявил Козак - РИА Новости, 02.06.2021

Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает, заявил Козак

Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T17:28

2021-06-02T17:28

2021-06-02T17:41

россия

обсе

донецкая народная республика

дмитрий козак

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в мире

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донбасс

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Режим прекращения огня в полном объёме не соблюдался, этот механизм предотвращения перестрелок не работал. Поэтому вынуждены были опять в нормандском формате обсуждать этот вопрос. Постоянно после публикации этого приказа ставился вопрос с представителями Донбасса, нами, ОБСЕ, в трехсторонней контактной группе в нормандском формате, о необходимости усовершенствовать этот механизм, чтобы он реально работал", - сказал Козак в интервью телеканалу "Россия 24"."И вот в этом вся проблема, то есть Киев не устраивает одно - что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса", - сказал Козак."Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе, из-за этого все вопросы стоят… и вопросы перемирия, и реализация этого механизма, который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические…. это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике. Казалось бы, если действовать прагматично, если реально вы хотите мир, это касается и Украины, и "нормандского формата", - пояснил замглавы администрации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

россия

донецкая народная республика

минск

донбасс

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россия, обсе, донецкая народная республика, дмитрий козак, минск, оон, в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс