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Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает, заявил Козак
Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает, заявил Козак - РИА Новости, 02.06.2021
Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает, заявил Козак
Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:28
2021-06-02T17:41
россия
обсе
донецкая народная республика
дмитрий козак
минск
оон
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак."Режим прекращения огня в полном объёме не соблюдался, этот механизм предотвращения перестрелок не работал. Поэтому вынуждены были опять в нормандском формате обсуждать этот вопрос. Постоянно после публикации этого приказа ставился вопрос с представителями Донбасса, нами, ОБСЕ, в трехсторонней контактной группе в нормандском формате, о необходимости усовершенствовать этот механизм, чтобы он реально работал", - сказал Козак в интервью телеканалу "Россия 24"."И вот в этом вся проблема, то есть Киев не устраивает одно - что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса", - сказал Козак."Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе, из-за этого все вопросы стоят… и вопросы перемирия, и реализация этого механизма, который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические…. это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике. Казалось бы, если действовать прагматично, если реально вы хотите мир, это касается и Украины, и "нормандского формата", - пояснил замглавы администрации.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
россия
донецкая народная республика
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россия, обсе, донецкая народная республика, дмитрий козак, минск, оон, в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс

Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает, заявил Козак

17:28 02.06.2021 (обновлено: 17:41 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Механизм предотвращения перестрелок в Донбассе не работает, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Режим прекращения огня в полном объёме не соблюдался, этот механизм предотвращения перестрелок не работал. Поэтому вынуждены были опять в нормандском формате обсуждать этот вопрос. Постоянно после публикации этого приказа ставился вопрос с представителями Донбасса, нами, ОБСЕ, в трехсторонней контактной группе в нормандском формате, о необходимости усовершенствовать этот механизм, чтобы он реально работал", - сказал Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
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"И вот в этом вся проблема, то есть Киев не устраивает одно - что они должны взаимодействовать с представителями Донбасса", - сказал Козак.
"Это основная проблема, которую пытаемся решить и в контактной группе, из-за этого все вопросы стоят… и вопросы перемирия, и реализация этого механизма, который обеспечивает это перемирие, и политические вопросы, гуманитарные, экономические…. это фундаментальная причина, почему шесть лет мы находимся в тупике. Казалось бы, если действовать прагматично, если реально вы хотите мир, это касается и Украины, и "нормандского формата", - пояснил замглавы администрации.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияОБСЕДонецкая Народная РеспубликаДмитрий КозакМинскООНВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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