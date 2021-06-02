https://ria.ru/20210602/dnr-1735313679.html

В ДНР заявили о гибели более десяти человек за месяц из-за обстрелов

В ДНР заявили о гибели более десяти человек за месяц из-за обстрелов - РИА Новости, 02.06.2021

В ДНР заявили о гибели более десяти человек за месяц из-за обстрелов

Украинские силовики 111 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение месяца, погибли 13 человек, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:14

2021-06-02T18:14

2021-06-02T18:14

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские силовики 111 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение месяца, погибли 13 человек, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210601/peregovory-1735138228.html

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире