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В ДНР заявили о гибели более десяти человек за месяц из-за обстрелов
В ДНР заявили о гибели более десяти человек за месяц из-за обстрелов - РИА Новости, 02.06.2021
В ДНР заявили о гибели более десяти человек за месяц из-за обстрелов
Украинские силовики 111 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение месяца, погибли 13 человек, сообщил журналистам... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:14
2021-06-02T18:14
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские силовики 111 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение месяца, погибли 13 человек, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР заявили о гибели более десяти человек за месяц из-за обстрелов

18:14 02.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкРазрушенный в результате обстрелов украинскими силовиками дом в Донецке
Разрушенный в результате обстрелов украинскими силовиками дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские силовики 111 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение месяца, погибли 13 человек, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 1 мая по 31 мая 2021 года украинские силовики 111 раз нарушили режим прекращения огня, 53 факта нарушений были с использованием тяжелого вооружения. Погибли 13 человек, два мирных жителя и 11 военнослужащих. Ранения получил 21 военнослужащий", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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