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Голикова рассказала о планах по диспансеризации россиян
Голикова рассказала о планах по диспансеризации россиян - РИА Новости, 02.06.2021
Голикова рассказала о планах по диспансеризации россиян
Диспансеризацию в России могут проводить более трех тысяч медицинских организаций, готовятся рекомендации по ее проведению в течение суток, заявила вице-премьер РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:17
2021-06-02T15:55
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Диспансеризацию в России могут проводить более трех тысяч медицинских организаций, готовятся рекомендации по ее проведению в течение суток, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Ведущие специалисты нашей страны доказали, что в первую очередь инфекция оказала серьезное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повлияла на состояние печени и почек. Теперь главное не допустить, чтобы это влияние продолжилось, и быстро восстановить здоровье людей. На эти цели направлена объявленная вами, Владимир Владимирович, углубленная диспансеризация населения, в том числе переболевшего и в зависимости от тяжести состояния", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, перечень необходимых исследований для такой диспансеризации определен и в ближайшее время будут утвержден."Мы уже провели соответствующее совещание в правительстве, и министерство здравоохранения провело совещание с регионами. Я бы хотела обратить внимание, что регионам сейчас необходимо подготовить свои медицинские организации к проведению такой углубленной диспансеризации, спланировать работу медицинского персонала, тем более, что часть из них пока еще занята на работе с ковидными больными", - отметила Голикова."Предварительно диспансеризацию такую могут проводить более трех тысяч медицинских организаций, их готовность имеется. Мы сейчас прорабатываем детали, и будет отдельное совещание, на котором мы этот вопрос доложим", - подчеркнула она.Уже сейчас, сообщила вице-премьер, ведущие специалисты готовят детальные рекомендации, как должны работать медицинские организации по проведению такой диспансеризации, чтобы граждане проходили ее максимально удобно в течение суток.
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова рассказала о планах по диспансеризации россиян

15:17 02.06.2021 (обновлено: 15:55 02.06.2021)
 
© Depositphotos / volkfiat.gmail.comНа приеме у врача
На приеме у врача - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Depositphotos / volkfiat.gmail.com
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Диспансеризацию в России могут проводить более трех тысяч медицинских организаций, готовятся рекомендации по ее проведению в течение суток, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Ведущие специалисты нашей страны доказали, что в первую очередь инфекция оказала серьезное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повлияла на состояние печени и почек. Теперь главное не допустить, чтобы это влияние продолжилось, и быстро восстановить здоровье людей. На эти цели направлена объявленная вами, Владимир Владимирович, углубленная диспансеризация населения, в том числе переболевшего и в зависимости от тяжести состояния", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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По ее словам, перечень необходимых исследований для такой диспансеризации определен и в ближайшее время будут утвержден.
"Мы уже провели соответствующее совещание в правительстве, и министерство здравоохранения провело совещание с регионами. Я бы хотела обратить внимание, что регионам сейчас необходимо подготовить свои медицинские организации к проведению такой углубленной диспансеризации, спланировать работу медицинского персонала, тем более, что часть из них пока еще занята на работе с ковидными больными", - отметила Голикова.
"Предварительно диспансеризацию такую могут проводить более трех тысяч медицинских организаций, их готовность имеется. Мы сейчас прорабатываем детали, и будет отдельное совещание, на котором мы этот вопрос доложим", - подчеркнула она.
Уже сейчас, сообщила вице-премьер, ведущие специалисты готовят детальные рекомендации, как должны работать медицинские организации по проведению такой диспансеризации, чтобы граждане проходили ее максимально удобно в течение суток.
 
РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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