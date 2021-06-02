https://ria.ru/20210602/dispanserizatsiya-1735268435.html

Голикова рассказала о планах по диспансеризации россиян

Голикова рассказала о планах по диспансеризации россиян - РИА Новости, 02.06.2021

Голикова рассказала о планах по диспансеризации россиян

Диспансеризацию в России могут проводить более трех тысяч медицинских организаций, готовятся рекомендации по ее проведению в течение суток, заявила вице-премьер РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T15:17

2021-06-02T15:17

2021-06-02T15:55

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Диспансеризацию в России могут проводить более трех тысяч медицинских организаций, готовятся рекомендации по ее проведению в течение суток, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Ведущие специалисты нашей страны доказали, что в первую очередь инфекция оказала серьезное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повлияла на состояние печени и почек. Теперь главное не допустить, чтобы это влияние продолжилось, и быстро восстановить здоровье людей. На эти цели направлена объявленная вами, Владимир Владимирович, углубленная диспансеризация населения, в том числе переболевшего и в зависимости от тяжести состояния", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.По ее словам, перечень необходимых исследований для такой диспансеризации определен и в ближайшее время будут утвержден."Мы уже провели соответствующее совещание в правительстве, и министерство здравоохранения провело совещание с регионами. Я бы хотела обратить внимание, что регионам сейчас необходимо подготовить свои медицинские организации к проведению такой углубленной диспансеризации, спланировать работу медицинского персонала, тем более, что часть из них пока еще занята на работе с ковидными больными", - отметила Голикова."Предварительно диспансеризацию такую могут проводить более трех тысяч медицинских организаций, их готовность имеется. Мы сейчас прорабатываем детали, и будет отдельное совещание, на котором мы этот вопрос доложим", - подчеркнула она.Уже сейчас, сообщила вице-премьер, ведущие специалисты готовят детальные рекомендации, как должны работать медицинские организации по проведению такой диспансеризации, чтобы граждане проходили ее максимально удобно в течение суток.

https://ria.ru/20210522/rak-1733304556.html

россия

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество