https://ria.ru/20210602/delo-1735265498.html
В Орле завели дело на женщину, избивавшую ребенка
В Орле завели дело на женщину, избивавшую ребенка - РИА Новости, 02.06.2021
В Орле завели дело на женщину, избивавшую ребенка
Жительница Орла задержана за избиение малолетнего сына, которое попало на видео, ребенок направлен в медучреждение, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:06
2021-06-02T15:06
2021-06-02T15:06
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орловская область
орел
происшествия
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БРЯНСК, 2 июн – РИА Новости. Жительница Орла задержана за избиение малолетнего сына, которое попало на видео, ребенок направлен в медучреждение, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по региону.Во вторник в социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как молодая женщина трясет и бросает на пол плачущего ребенка. Пост собрал большое количество комментариев, в них утверждается, что видеозапись сделана во вторник - в День защиты детей. В полиции подтвердили, что в курсе этого происшествия. Позднее следователи предварительно установили, что жительница Заводского района Орла истязала своего малолетнего сына."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."г" части 2. статьи 117 УК РФ (истязание). Ребенок у матери изъят и помещен в научно–клинический многопрофильный центр имени З.И. Круглой, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая в ходе предварительного следствия задержана", - говорится в сообщении.Отмечается, что по материалам прокуратуры отдельно возбуждено уголовное дело по статье "халатность", по которому будет дана оценка действиям органов опеки и органов внутренних дел.Отмечается, что возбужденное в отношении матери ребенка органами МВД России по Орловской области уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего принято к производству следователями следственного управления.
https://ria.ru/20210602/sotstsentr-1735243651.html
https://rsport.ria.ru/20210529/izbienie-1734741856.html
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