https://ria.ru/20210602/delegatsiya-1735206991.html

Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021

Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 02.06.2021

Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021

Официальная делегация США не будет участвовать в ПМЭФ-2021, представители посольства будут присутствовать на площадках для содействия представителям бизнеса,... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:49

2021-06-02T10:49

2021-06-02T15:24

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

андрей белоусов

сша

экономика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальная делегация США не будет участвовать в ПМЭФ-2021, представители посольства будут присутствовать на площадках для содействия представителям бизнеса, заявили РИА Новости в американской дипмиссии.Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью РБК заявил, что делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ в нынешнем году.В американском посольстве в Москве РИА Новости пояснили, что речь идет именно о представителях бизнеса, а не об официальных лицах.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210601/beglov-1735121022.html

россия

сша

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2021

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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей белоусов, сша, экономика