https://ria.ru/20210602/delegatsiya-1735206991.html
Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021
Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 02.06.2021
Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021
Официальная делегация США не будет участвовать в ПМЭФ-2021, представители посольства будут присутствовать на площадках для содействия представителям бизнеса,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:49
2021-06-02T10:49
2021-06-02T15:24
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
андрей белоусов
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735216190_0:459:2824:2048_1920x0_80_0_0_8a7108625157f2b1be028e2b26101e79.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальная делегация США не будет участвовать в ПМЭФ-2021, представители посольства будут присутствовать на площадках для содействия представителям бизнеса, заявили РИА Новости в американской дипмиссии.Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью РБК заявил, что делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ в нынешнем году.В американском посольстве в Москве РИА Новости пояснили, что речь идет именно о представителях бизнеса, а не об официальных лицах.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210601/beglov-1735121022.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735216190_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_ab5c4ab962779a22b7222afa3ebeaacb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей белоусов, сша, экономика