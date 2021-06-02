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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/delegatsiya-1735206991.html
Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021
Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 02.06.2021
Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021
Официальная делегация США не будет участвовать в ПМЭФ-2021, представители посольства будут присутствовать на площадках для содействия представителям бизнеса,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:49
2021-06-02T15:24
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
андрей белоусов
сша
экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальная делегация США не будет участвовать в ПМЭФ-2021, представители посольства будут присутствовать на площадках для содействия представителям бизнеса, заявили РИА Новости в американской дипмиссии.Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью РБК заявил, что делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ в нынешнем году.В американском посольстве в Москве РИА Новости пояснили, что речь идет именно о представителях бизнеса, а не об официальных лицах.Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), андрей белоусов, сша, экономика

Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021

10:49 02.06.2021 (обновлено: 15:24 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Официальная делегация США не будет участвовать в ПМЭФ-2021, представители посольства будут присутствовать на площадках для содействия представителям бизнеса, заявили РИА Новости в американской дипмиссии.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в интервью РБК заявил, что делегация США станет самой многочисленной на ПМЭФ в нынешнем году.
В американском посольстве в Москве РИА Новости пояснили, что речь идет именно о представителях бизнеса, а не об официальных лицах.
"Не будет ни официальной делегации из Вашингтона, ни отдельных высокопоставленных представителей администрации США. Представители посольства будут находиться на площадках форума, но с целью содействия бизнесменам, которые приехали (на ПМЭФ) в независимом качестве", - сказали в дипмиссии.
Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Губернатор Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 18:00Петербургский международный экономический форум
Александр Беглов: мы сделали все, чтобы оправдать доверие гостей ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Андрей БелоусовСШАЭкономика
 
 
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