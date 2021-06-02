https://ria.ru/20210602/dekarbonizatsiya-1736515801.html

Кульбачевский: декарбонизация улучшает комфортность проживания в Москве

Кульбачевский: декарбонизация улучшает комфортность проживания в Москве - РИА Новости, 10.06.2021

Кульбачевский: декарбонизация улучшает комфортность проживания в Москве

Декаборнизация, которая подразумевает снижение выбросов углекислого газа, применяется в Москве в сферах транспорта, энергетики и ЖКХ, сообщил глава столичного... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-02T17:20

2021-06-02T17:20

2021-06-10T18:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Декаборнизация, которая подразумевает снижение выбросов углекислого газа, применяется в Москве в сферах транспорта, энергетики и ЖКХ, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на сессии "Технологии электротранспорта: как инновации меняют мегаполис" Петербургского международного экономического форума."Если взять в сфере транспорта, то это московский метрополитен. Там в том числе применяются технологии, допустим, теплый воздух, когда отапливается метро, не выбрасывается. Есть уже на новых станциях, на Саларьево, например, этот воздух, что-то вроде на подобие теплового насоса, он перерабатывается, из него получается энергия. Если взять сферу энергетики, то практически вся московская энергетика перестроена - это и парогазовые установки, это и ко-генерация, режим, когда идет совместная выработка тепла, электроэнергия", - рассказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, как в Москве реализуется решение по декарбонизации.По его словам, на очистных сооружениях - Курьяновских, Люберецких - есть электростанции, которые работают непосредственно на биогазе и практически полностью себя обеспечивают электричеством и уменьшают количество парниковых газов. "Декарбонизация в том числе улучшает комфортность проживания в некоторых районах города", - отметил Кульбачевский.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210601/moskva-1735128309.html

москва

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антон кульбачевский, москва, пмэф