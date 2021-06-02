Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210602/dekarbonizatsiya-1736515801.html
Кульбачевский: декарбонизация улучшает комфортность проживания в Москве
Кульбачевский: декарбонизация улучшает комфортность проживания в Москве - РИА Новости, 10.06.2021
Кульбачевский: декарбонизация улучшает комфортность проживания в Москве
Декаборнизация, которая подразумевает снижение выбросов углекислого газа, применяется в Москве в сферах транспорта, энергетики и ЖКХ, сообщил глава столичного... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-02T17:20
2021-06-10T18:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150735/75/1507357524_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_dd1beda3463b64f00276909a10bc226c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Декаборнизация, которая подразумевает снижение выбросов углекислого газа, применяется в Москве в сферах транспорта, энергетики и ЖКХ, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на сессии "Технологии электротранспорта: как инновации меняют мегаполис" Петербургского международного экономического форума."Если взять в сфере транспорта, то это московский метрополитен. Там в том числе применяются технологии, допустим, теплый воздух, когда отапливается метро, не выбрасывается. Есть уже на новых станциях, на Саларьево, например, этот воздух, что-то вроде на подобие теплового насоса, он перерабатывается, из него получается энергия. Если взять сферу энергетики, то практически вся московская энергетика перестроена - это и парогазовые установки, это и ко-генерация, режим, когда идет совместная выработка тепла, электроэнергия", - рассказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, как в Москве реализуется решение по декарбонизации.По его словам, на очистных сооружениях - Курьяновских, Люберецких - есть электростанции, которые работают непосредственно на биогазе и практически полностью себя обеспечивают электричеством и уменьшают количество парниковых газов. "Декарбонизация в том числе улучшает комфортность проживания в некоторых районах города", - отметил Кульбачевский.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210601/moskva-1735128309.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150735/75/1507357524_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_89e807cbc81e9004c1511174d0ab9cd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон кульбачевский, москва, пмэф

Кульбачевский: декарбонизация улучшает комфортность проживания в Москве

17:20 02.06.2021 (обновлено: 18:00 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Декаборнизация, которая подразумевает снижение выбросов углекислого газа, применяется в Москве в сферах транспорта, энергетики и ЖКХ, сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский на сессии "Технологии электротранспорта: как инновации меняют мегаполис" Петербургского международного экономического форума.
"Если взять в сфере транспорта, то это московский метрополитен. Там в том числе применяются технологии, допустим, теплый воздух, когда отапливается метро, не выбрасывается. Есть уже на новых станциях, на Саларьево, например, этот воздух, что-то вроде на подобие теплового насоса, он перерабатывается, из него получается энергия. Если взять сферу энергетики, то практически вся московская энергетика перестроена - это и парогазовые установки, это и ко-генерация, режим, когда идет совместная выработка тепла, электроэнергия", - рассказал Кульбачевский, отвечая на вопрос, как в Москве реализуется решение по декарбонизации.
В Москве появляются новые временные велополосы на дорогах
1 июня, 16:56Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве появились еще четыре участка временных велополос
По его словам, на очистных сооружениях - Курьяновских, Люберецких - есть электростанции, которые работают непосредственно на биогазе и практически полностью себя обеспечивают электричеством и уменьшают количество парниковых газов. "Декарбонизация в том числе улучшает комфортность проживания в некоторых районах города", - отметил Кульбачевский.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМоскваПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:44В Сочи вынесли приговор пилоту вертолета, виновному в гибели двух человек
19:36Место встречи Путина и Байдена в Женеве обнесли колючей проволокой
19:31Эксперт назвал борьбу США с "Северным потоком — 2" глупой
19:31Трансляцию премии "МУЗ-ТВ 2021" посмотрело рекордное количество зрителей
19:24Макрон заявил о необходимости прояснить отношения НАТО с Россией
19:20В Белоруссии прокомментировали резолюцию Европарламента
19:18Президент Чехии назвал попытку сенаторов объявить ему импичмент глупостью
19:17Путин выразил признательность потомкам за сохранение наследия Толстого
19:14Макрон призвал построить новое партнерство Европы и США
19:06В Армении обвинили Азербайджан в стрельбе на границе
19:03Жена Байдена заявила, что он "чересчур готов" ко встрече с Путиным
19:01Байден "отказался" возвращаться в США из Великобритании
18:59В ЛНР заявили, что на Украине готовят постановочные сюжеты об обстрелах
18:54Пробки в Москве в четверг вечером достигли девяти баллов
18:50Четверг в Москве стал самым холодным днем июня
18:44Главред "Медузы"* опроверг информацию о закрытии издания
18:39На Урале задержали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими
18:38ЕП принял резолюцию по России о правах человека и отношениях с ЕС
18:34В Москве мужчина изнасиловал двух студенток
18:29В Сенате США пожаловались, что не знают оборонного бюджета России
Лента новостейМолния