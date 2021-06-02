В Сети появились первые отзывы о фильме Disney "Круэлла" с Эммой Стоун
06:51 02.06.2021 (обновлено: 06:57 02.06.2021)
© Фото : Walt Disney StudioЭмма Стоун в роли Круэллы де Виль в новом фильме "Круэлла" студии Уолта Диснея
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы зрителей и критиков о новом фильме студии Disney "Круэлла" с Эммой Стоун в роли злодейки Круэллы Де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильму "101 далматинец".
На сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes "Круэлла" получила 73 процента "свежести" от критиков и 97 процентов от зрителей. Это высокий результат. На данном ресурсе фильмы или сериалы считаются успешными, когда набирают 60 процентов и более.
Многие оценили интересный сюжет, а также актерскую игру обладательниц премий "Оскар" Эммы Стоун и Эммы Топмсон, которым удалось создать диснеевскую версию комедийной драмы "Дьявол носит Prada" (2006).
"Это лучший и самый энергичный приквел Disney", — отметила в своей рецензии Кейт Стейблс.
"Очень своеобразный пересказ Disney", — написал Мэттью Клэр.
"Модная, экстравагантная, драматическая и очень веселая — за Круэллой безумно интересно наблюдать", — считает кинокритик Наталия Арьяни.
"Некоторые фильмы предназначены для развлечения, их не стоит воспринимать серьезно. "Круэлла" как раз такой фильм. Поэтому просто наслаждайтесь эстетикой и сумасшедшим сюжетом, а не рассматривайте эту картину, как трактат о женственности и моде. Это не так", — посоветовала Наташа Альвар.
В российский прокат фильм выйдет 3 июня.
Действие разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница по имени Круэлла (Стоун). Она хочет сделать себе имя в мире моды, но босс — влиятельная баронесса фон Хельман (Эмма Томпсон) рушит все ее надежды. В результате героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца". Она решает отомстить баронессе.