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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210602/cruella-1735132375.html
В Сети появились первые отзывы о фильме Disney "Круэлла" с Эммой Стоун
В Сети появились первые отзывы о фильме Disney "Круэлла" с Эммой Стоун - РИА Новости, 02.06.2021
В Сети появились первые отзывы о фильме Disney "Круэлла" с Эммой Стоун
В Сети появились первые отзывы зрителей и критиков о новом фильме студии Disney "Круэлла" с Эммой Стоун в роли злодейки Круэллы Де Виль, которую многие хорошо... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T06:51
2021-06-02T06:57
эмма томпсон
эмили стоун
the walt disney company
лондон
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы зрителей и критиков о новом фильме студии Disney "Круэлла" с Эммой Стоун в роли злодейки Круэллы Де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильму "101 далматинец". В целом, лента, снятая Крейгом Гиллеспи, получила положительные оценки на разных сервисах, посвященных кинематографу. Например, на сайте IMDb фильм оценили на 7,4 балла из десяти. На Metacritic критики ему поставили 59 баллов, а зрители 77. На сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes "Круэлла" получила 73 процента "свежести" от критиков и 97 процентов от зрителей. Это высокий результат. На данном ресурсе фильмы или сериалы считаются успешными, когда набирают 60 процентов и более. Многие оценили интересный сюжет, а также актерскую игру обладательниц премий "Оскар" Эммы Стоун и Эммы Топмсон, которым удалось создать диснеевскую версию комедийной драмы "Дьявол носит Prada" (2006)."Это лучший и самый энергичный приквел Disney", — отметила в своей рецензии Кейт Стейблс. "Очень своеобразный пересказ Disney", — написал Мэттью Клэр. "Модная, экстравагантная, драматическая и очень веселая — за Круэллой безумно интересно наблюдать", — считает кинокритик Наталия Арьяни. "Некоторые фильмы предназначены для развлечения, их не стоит воспринимать серьезно. "Круэлла" как раз такой фильм. Поэтому просто наслаждайтесь эстетикой и сумасшедшим сюжетом, а не рассматривайте эту картину, как трактат о женственности и моде. Это не так", — посоветовала Наташа Альвар. В российский прокат фильм выйдет 3 июня. Действие разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница по имени Круэлла (Стоун). Она хочет сделать себе имя в мире моды, но босс — влиятельная баронесса фон Хельман (Эмма Томпсон) рушит все ее надежды. В результате героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца". Она решает отомстить баронессе.
https://ria.ru/20210219/cruella-1597964177.html
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эмма томпсон, эмили стоун, the walt disney company, лондон, кино и сериалы, новости культуры

В Сети появились первые отзывы о фильме Disney "Круэлла" с Эммой Стоун

06:51 02.06.2021 (обновлено: 06:57 02.06.2021)
 
© Фото : Walt Disney StudioЭмма Стоун в роли Круэллы де Виль в новом фильме "Круэлла" студии Уолта Диснея
Эмма Стоун в роли Круэллы де Виль в новом фильме Круэлла студии Уолта Диснея - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Фото : Walt Disney Studio
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы зрителей и критиков о новом фильме студии Disney "Круэлла" с Эммой Стоун в роли злодейки Круэллы Де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильму "101 далматинец".
В целом, лента, снятая Крейгом Гиллеспи, получила положительные оценки на разных сервисах, посвященных кинематографу. Например, на сайте IMDb фильм оценили на 7,4 балла из десяти. На Metacritic критики ему поставили 59 баллов, а зрители 77.
На сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes "Круэлла" получила 73 процента "свежести" от критиков и 97 процентов от зрителей. Это высокий результат. На данном ресурсе фильмы или сериалы считаются успешными, когда набирают 60 процентов и более.
Многие оценили интересный сюжет, а также актерскую игру обладательниц премий "Оскар" Эммы Стоун и Эммы Топмсон, которым удалось создать диснеевскую версию комедийной драмы "Дьявол носит Prada" (2006).
"Это лучший и самый энергичный приквел Disney", — отметила в своей рецензии Кейт Стейблс.
"Очень своеобразный пересказ Disney", — написал Мэттью Клэр.
Кадр из трейлера фильма Круэлла
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"Модная, экстравагантная, драматическая и очень веселая — за Круэллой безумно интересно наблюдать", — считает кинокритик Наталия Арьяни.
"Некоторые фильмы предназначены для развлечения, их не стоит воспринимать серьезно. "Круэлла" как раз такой фильм. Поэтому просто наслаждайтесь эстетикой и сумасшедшим сюжетом, а не рассматривайте эту картину, как трактат о женственности и моде. Это не так", — посоветовала Наташа Альвар.
В российский прокат фильм выйдет 3 июня.
Действие разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница по имени Круэлла (Стоун). Она хочет сделать себе имя в мире моды, но босс — влиятельная баронесса фон Хельман (Эмма Томпсон) рушит все ее надежды. В результате героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца". Она решает отомстить баронессе.
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