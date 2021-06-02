https://ria.ru/20210602/cruella-1735132375.html

В Сети появились первые отзывы о фильме Disney "Круэлла" с Эммой Стоун

В Сети появились первые отзывы о фильме Disney "Круэлла" с Эммой Стоун - РИА Новости, 02.06.2021

В Сети появились первые отзывы о фильме Disney "Круэлла" с Эммой Стоун

В Сети появились первые отзывы зрителей и критиков о новом фильме студии Disney "Круэлла" с Эммой Стоун в роли злодейки Круэллы Де Виль, которую многие хорошо... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T06:51

2021-06-02T06:51

2021-06-02T06:57

эмма томпсон

эмили стоун

the walt disney company

лондон

культура

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155788/47/1557884744_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_2db875a81c0e0c6d284f1dc27a6bdead.jpg

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Сети появились первые отзывы зрителей и критиков о новом фильме студии Disney "Круэлла" с Эммой Стоун в роли злодейки Круэллы Де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильму "101 далматинец". В целом, лента, снятая Крейгом Гиллеспи, получила положительные оценки на разных сервисах, посвященных кинематографу. Например, на сайте IMDb фильм оценили на 7,4 балла из десяти. На Metacritic критики ему поставили 59 баллов, а зрители 77. На сайте-агрегаторе по сбору рецензий Rotten Tomatoes "Круэлла" получила 73 процента "свежести" от критиков и 97 процентов от зрителей. Это высокий результат. На данном ресурсе фильмы или сериалы считаются успешными, когда набирают 60 процентов и более. Многие оценили интересный сюжет, а также актерскую игру обладательниц премий "Оскар" Эммы Стоун и Эммы Топмсон, которым удалось создать диснеевскую версию комедийной драмы "Дьявол носит Prada" (2006)."Это лучший и самый энергичный приквел Disney", — отметила в своей рецензии Кейт Стейблс. "Очень своеобразный пересказ Disney", — написал Мэттью Клэр. "Модная, экстравагантная, драматическая и очень веселая — за Круэллой безумно интересно наблюдать", — считает кинокритик Наталия Арьяни. "Некоторые фильмы предназначены для развлечения, их не стоит воспринимать серьезно. "Круэлла" как раз такой фильм. Поэтому просто наслаждайтесь эстетикой и сумасшедшим сюжетом, а не рассматривайте эту картину, как трактат о женственности и моде. Это не так", — посоветовала Наташа Альвар. В российский прокат фильм выйдет 3 июня. Действие разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница по имени Круэлла (Стоун). Она хочет сделать себе имя в мире моды, но босс — влиятельная баронесса фон Хельман (Эмма Томпсон) рушит все ее надежды. В результате героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца". Она решает отомстить баронессе.

https://ria.ru/20210219/cruella-1597964177.html

https://ria.ru/20210520/stone-1733045432.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмма томпсон, эмили стоун, the walt disney company, лондон, кино и сериалы, новости культуры