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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/byudzhet-1735187639.html
В МСП рассказали о доходах бюджета России от малого и среднего бизнеса
В МСП рассказали о доходах бюджета России от малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 02.06.2021
В МСП рассказали о доходах бюджета России от малого и среднего бизнеса
Компании малого и среднего бизнеса приносят в российский бюджет каждый пятый рубль, рассказал в интервью РИА Новости глава Корпорации МСП Александр Исаевич на... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T07:46
2021-06-02T07:46
петербургский международный экономический форум
корпорация мсп
петербургский международный экономический форум (фонд)
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Компании малого и среднего бизнеса приносят в российский бюджет каждый пятый рубль, рассказал в интервью РИА Новости глава Корпорации МСП Александр Исаевич на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам Исаевича, корпорация постоянно аккумулирует сведения от бизнеса, чтобы знать, на какие услуги у него есть запрос. Акцент на обратной связи был сделан и в новой стратегии развития корпорации, которая будет презентована на ПМЭФ.Что касается мер поддержки МСП, по мнению главы корпорации, государство должно само прийти к бизнесу и рассказать, что бизнес может от него получить."То, что делается на федеральном и на региональном уровне, что делается в институтах развития, нужно собрать на одном ресурсе, показать предпринимателю, а он уже сам волен выбирать. Предприятиям не всегда нужны деньги, им нужны инструменты, знания, навыки, понимание того, что нужно сделать", - сказал Исаевич.Сама Корпорация МСП запускает свои образовательные программы. В 2021 году стартовали два акселератора – для высокотехнологичного малого и среднего бизнеса и для предприятий в социальной сфере. Как отметил Исаевич, в этом году планируется запустить еще как минимум три таких программы в других сферах.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://realty.ria.ru/20210407/metall-1727131195.html
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корпорация мсп, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии

В МСП рассказали о доходах бюджета России от малого и среднего бизнеса

07:46 02.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип ПМЭФ-2021 в центре аккредитации №1 Петербургского международного экономического форума - 2021 в Санкт-Петербурге
Логотип ПМЭФ-2021 в центре аккредитации №1 Петербургского международного экономического форума - 2021 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Компании малого и среднего бизнеса приносят в российский бюджет каждый пятый рубль, рассказал в интервью РИА Новости глава Корпорации МСП Александр Исаевич на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Нужно отдать должное тем людям, которые этим занимаются. У нас каждый третий в стране занят в МСП. И каждый пятый рубль бюджета дает малый и средний бизнес", - рассказал он.
По словам Исаевича, корпорация постоянно аккумулирует сведения от бизнеса, чтобы знать, на какие услуги у него есть запрос. Акцент на обратной связи был сделан и в новой стратегии развития корпорации, которая будет презентована на ПМЭФ.
Что касается мер поддержки МСП, по мнению главы корпорации, государство должно само прийти к бизнесу и рассказать, что бизнес может от него получить.
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"То, что делается на федеральном и на региональном уровне, что делается в институтах развития, нужно собрать на одном ресурсе, показать предпринимателю, а он уже сам волен выбирать. Предприятиям не всегда нужны деньги, им нужны инструменты, знания, навыки, понимание того, что нужно сделать", - сказал Исаевич.
Сама Корпорация МСП запускает свои образовательные программы. В 2021 году стартовали два акселератора – для высокотехнологичного малого и среднего бизнеса и для предприятий в социальной сфере. Как отметил Исаевич, в этом году планируется запустить еще как минимум три таких программы в других сферах.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумКорпорация МСППетербургский международный экономический форум (фонд)Технологии
 
 
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