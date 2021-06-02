https://ria.ru/20210602/byudzhet-1735187639.html

В МСП рассказали о доходах бюджета России от малого и среднего бизнеса

В МСП рассказали о доходах бюджета России от малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 02.06.2021

В МСП рассказали о доходах бюджета России от малого и среднего бизнеса

Компании малого и среднего бизнеса приносят в российский бюджет каждый пятый рубль, рассказал в интервью РИА Новости глава Корпорации МСП Александр Исаевич на... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T07:46

2021-06-02T07:46

2021-06-02T07:46

петербургский международный экономический форум

корпорация мсп

петербургский международный экономический форум (фонд)

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Компании малого и среднего бизнеса приносят в российский бюджет каждый пятый рубль, рассказал в интервью РИА Новости глава Корпорации МСП Александр Исаевич на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам Исаевича, корпорация постоянно аккумулирует сведения от бизнеса, чтобы знать, на какие услуги у него есть запрос. Акцент на обратной связи был сделан и в новой стратегии развития корпорации, которая будет презентована на ПМЭФ.Что касается мер поддержки МСП, по мнению главы корпорации, государство должно само прийти к бизнесу и рассказать, что бизнес может от него получить."То, что делается на федеральном и на региональном уровне, что делается в институтах развития, нужно собрать на одном ресурсе, показать предпринимателю, а он уже сам волен выбирать. Предприятиям не всегда нужны деньги, им нужны инструменты, знания, навыки, понимание того, что нужно сделать", - сказал Исаевич.Сама Корпорация МСП запускает свои образовательные программы. В 2021 году стартовали два акселератора – для высокотехнологичного малого и среднего бизнеса и для предприятий в социальной сфере. Как отметил Исаевич, в этом году планируется запустить еще как минимум три таких программы в других сферах.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://realty.ria.ru/20210407/metall-1727131195.html

https://ria.ru/20210602/forum-1735187477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, петербургский международный экономический форум (фонд), технологии