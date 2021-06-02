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Стартовали работы по благоустройству острова Балчуг в центре Москвы
Стартовали работы по благоустройству острова Балчуг в центре Москвы - РИА Новости, 02.06.2021
Стартовали работы по благоустройству острова Балчуг в центре Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению комплексного благоустройства острова Балчуг, сообщил журналистам в среду заместитель мэра... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:36
2021-06-02T11:51
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению комплексного благоустройства острова Балчуг, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что работы стартовали на трех набережных – Софийской, Раушской, Космодамианской, в Фалеевском переулке и Репинском сквере. Немного раньше они начались на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках.Заместитель мэра рассказал, что в рамках благоустройства острова Балчуг все воздушные провода уберут в подземные коллекторы, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Запланирована реконструкция водосточной сети, установка новых дождеприемных колодцев. В ходе работ обновят тротуары – их замостят гранитной плиткой, на проезжей части будет уложено прочное асфальтобетонное покрытие.По его словам, парапеты набережных акцентируют специальной подсветкой, состоящей более чем из 500 светильников. Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установят три комфортных остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами. Сориентироваться в обновленном районе гостям столицы помогут 15 навигационных стел.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что зеленые насаждения вдоль всех набережных будут сохранены, дополнительно высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников. Они отделят тротуары от проезжей части, создав безопасную пешеходную зону.В районе благоустройства приведут в порядок газоны и разобьют 5,6 тысячи квадратных метров цветников. Основные работы по благоустройству острова Балчуг планируется завершить к сентябрю 2021 года.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество

Стартовали работы по благоустройству острова Балчуг в центре Москвы

08:36 02.06.2021 (обновлено: 11:51 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБольшой Устьинский мост и остров Балчуг в Москве
Большой Устьинский мост и остров Балчуг в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению комплексного благоустройства острова Балчуг, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Он отметил, что работы стартовали на трех набережных – Софийской, Раушской, Космодамианской, в Фалеевском переулке и Репинском сквере. Немного раньше они начались на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках.
"Благоустройство проводится в рамках единой концепции преображения столичных набережных, цель которой – сделать территорию у воды комфортной и функциональной. С 2011 года отремонтированы 32 набережные общей протяженностью около 60 километров. В исторической части города создан единый комфортный пешеходный маршрут вдоль набережных от "Москва-Сити" до Таганской площади", - сказал Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в рамках благоустройства острова Балчуг все воздушные провода уберут в подземные коллекторы, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Запланирована реконструкция водосточной сети, установка новых дождеприемных колодцев. В ходе работ обновят тротуары – их замостят гранитной плиткой, на проезжей части будет уложено прочное асфальтобетонное покрытие.
"Одна из особенностей реализуемого проекта – идея разделения пространства на историческое вдоль линии домов и современное у воды. Эту задачу было решено реализовать путем установки разных уличных фонарей - часть из них будет выполнена в старинном стиле и по внешнему виду напоминать газовые", - отметил Бирюков.
По его словам, парапеты набережных акцентируют специальной подсветкой, состоящей более чем из 500 светильников. Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установят три комфортных остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами. Сориентироваться в обновленном районе гостям столицы помогут 15 навигационных стел.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 09:52Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Собянин рассказал о благоустройстве острова Балчуг
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что зеленые насаждения вдоль всех набережных будут сохранены, дополнительно высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников. Они отделят тротуары от проезжей части, создав безопасную пешеходную зону.
В районе благоустройства приведут в порядок газоны и разобьют 5,6 тысячи квадратных метров цветников. Основные работы по благоустройству острова Балчуг планируется завершить к сентябрю 2021 года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковОбщество
 
 
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