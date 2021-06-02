https://ria.ru/20210602/blagoustroystvo-1735216667.html

Стартовали работы по благоустройству острова Балчуг в центре Москвы

Стартовали работы по благоустройству острова Балчуг в центре Москвы - РИА Новости, 02.06.2021

Стартовали работы по благоустройству острова Балчуг в центре Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению комплексного благоустройства острова Балчуг, сообщил журналистам в среду заместитель мэра... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:36

2021-06-02T08:36

2021-06-02T11:51

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

общество

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению комплексного благоустройства острова Балчуг, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что работы стартовали на трех набережных – Софийской, Раушской, Космодамианской, в Фалеевском переулке и Репинском сквере. Немного раньше они начались на Садовнической набережной, Садовнической улице и в двух Раушских переулках.Заместитель мэра рассказал, что в рамках благоустройства острова Балчуг все воздушные провода уберут в подземные коллекторы, что позволит улучшить визуальный облик пространства. Запланирована реконструкция водосточной сети, установка новых дождеприемных колодцев. В ходе работ обновят тротуары – их замостят гранитной плиткой, на проезжей части будет уложено прочное асфальтобетонное покрытие.По его словам, парапеты набережных акцентируют специальной подсветкой, состоящей более чем из 500 светильников. Для пешеходов и пассажиров общественного транспорта установят три комфортных остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами. Сориентироваться в обновленном районе гостям столицы помогут 15 навигационных стел.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что зеленые насаждения вдоль всех набережных будут сохранены, дополнительно высадят около 600 деревьев и более 11 тысяч кустарников. Они отделят тротуары от проезжей части, создав безопасную пешеходную зону.В районе благоустройства приведут в порядок газоны и разобьют 5,6 тысячи квадратных метров цветников. Основные работы по благоустройству острова Балчуг планируется завершить к сентябрю 2021 года.

https://ria.ru/20210319/blagoustroystvo-1601925283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, общество