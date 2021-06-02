Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 13.05.2019
Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/biznes-1735077117.html
Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства". Прямая трансляция
Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства". Прямая трансляция - РИА Новости, 02.06.2021
Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства". Прямая трансляция
В России выстроена новая система управления институтами развития под началом госкорпорации ВЭБ.РФ., призванная повысить их эффективность в целях достижения... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:00
2021-06-02T11:56
петербургский международный экономический форум
россия
вэб
пмэф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735188207_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_09b9b4f9575aed05bb12740528df30c1.jpg
В России выстроена новая система управления институтами развития под началом госкорпорации ВЭБ.РФ., призванная повысить их эффективность в целях достижения стратегических национальных приоритетов. Как выглядит новая стратегия этих институтов развития и какие инструменты они предоставляют государству и бизнесу? Каков ожидаемый результат от их деятельности, какие проекты национальной значимости реализуются уже сейчас? Ответы на эти и другие вопросы представят на сессии VEB.Space руководители ВЭБ.РФ и институтов развития. Начало трансляции в 14:30.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
LIVE: Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства"
LIVE: Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства"
2021-06-02T10:00
true
PT114M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735188207_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_08afa83971de553c4b205f1acd12c5f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, россия, вэб, пмэф, экономика
Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства". Прямая трансляция
В России выстроена новая система управления институтами развития под началом госкорпорации ВЭБ.РФ., призванная повысить их эффективность в целях достижения стратегических национальных приоритетов. Как выглядит новая стратегия этих институтов развития и какие инструменты они предоставляют государству и бизнесу? Каков ожидаемый результат от их деятельности, какие проекты национальной значимости реализуются уже сейчас? Ответы на эти и другие вопросы представят на сессии VEB.Space руководители ВЭБ.РФ и институтов развития.
2021-06-02T10:00
true
PT114M06S

Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства". Прямая трансляция

10:00 02.06.2021 (обновлено: 11:56 02.06.2021)
 
Читать ria.ru в
В России выстроена новая система управления институтами развития под началом госкорпорации ВЭБ.РФ., призванная повысить их эффективность в целях достижения стратегических национальных приоритетов. Как выглядит новая стратегия этих институтов развития и какие инструменты они предоставляют государству и бизнесу? Каков ожидаемый результат от их деятельности, какие проекты национальной значимости реализуются уже сейчас? Ответы на эти и другие вопросы представят на сессии VEB.Space руководители ВЭБ.РФ и институтов развития.
Начало трансляции в 14:30.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияВЭБПМЭФЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Специалист объяснил, какие смартфоны опасны для здоровья
01:09В "Газпром нефти" рассказали о лидерстве на рынке продажи кофе
01:00Магазин или поликлиника? Россиянам рассказали, где больше коронавируса
00:52Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Андрей Погребинский
00:39Чешское СМИ нашло слабые места в версии властей о взрывах во Врбетице
00:30Диетолог рассказал, кому нельзя есть редис
00:19В США заявили о попытке создать "канал российского влияния" в Болгарии
00:01США объявили награду за данные о лидере "Аль-Каиды в исламском Магрибе"*
23:47Брат Уилана рассказал об обращениях осужденного к Путину
23:46В Белоруссии объяснили, зачем МиГ-29 сопровождал борт Ryanair в Минск
23:45В Госдуме напомнили США об инициативе Путина в сфере информбезопасности
23:33В Израиле лидер оппозиции сообщил президенту о формировании коалиции
23:30ФБР заявило о причастности группировок REvil и Sodinokibi к хакерской атаке на JBS
23:26В Петербурге мужчина на электросамокате сбил четырехлетнего ребенка
23:20Журналистка уличила французские СМИ в предвзятой позиции по Донбассу
23:01Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота в Россию
22:45Роскомнадзор потребовал от YouTube снять ограничения с эфира "60 минут"
22:42Захарова оценила реакцию Европы на сообщение о слежке США и Дании
22:37Мишустин подписал постановление о порядке ввоза лекарств
22:33Протасевич рассказал, кто мог его "подставить"
Лента новостейМолния