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Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства". Прямая трансляция

Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства". Прямая трансляция - РИА Новости, 02.06.2021

Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства". Прямая трансляция

В России выстроена новая система управления институтами развития под началом госкорпорации ВЭБ.РФ., призванная повысить их эффективность в целях достижения... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:00

2021-06-02T10:00

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петербургский международный экономический форум

россия

вэб

пмэф

экономика

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В России выстроена новая система управления институтами развития под началом госкорпорации ВЭБ.РФ., призванная повысить их эффективность в целях достижения стратегических национальных приоритетов. Как выглядит новая стратегия этих институтов развития и какие инструменты они предоставляют государству и бизнесу? Каков ожидаемый результат от их деятельности, какие проекты национальной значимости реализуются уже сейчас? Ответы на эти и другие вопросы представят на сессии VEB.Space руководители ВЭБ.РФ и институтов развития. Начало трансляции в 14:30.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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