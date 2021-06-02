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Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства". Прямая трансляция
Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства". Прямая трансляция - РИА Новости, 02.06.2021
Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства". Прямая трансляция
В России выстроена новая система управления институтами развития под началом госкорпорации ВЭБ.РФ., призванная повысить их эффективность в целях достижения... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T10:00
2021-06-02T10:00
2021-06-02T11:56
петербургский международный экономический форум
россия
вэб
пмэф
экономика
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В России выстроена новая система управления институтами развития под началом госкорпорации ВЭБ.РФ., призванная повысить их эффективность в целях достижения стратегических национальных приоритетов. Как выглядит новая стратегия этих институтов развития и какие инструменты они предоставляют государству и бизнесу? Каков ожидаемый результат от их деятельности, какие проекты национальной значимости реализуются уже сейчас? Ответы на эти и другие вопросы представят на сессии VEB.Space руководители ВЭБ.РФ и институтов развития. Начало трансляции в 14:30.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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LIVE: Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства"
LIVE: Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства"
2021-06-02T10:00
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PT114M06S
РИА Новости
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видео, россия, вэб, пмэф, экономика
Сессия "Пространство доверия бизнеса и государства". Прямая трансляция
В России выстроена новая система управления институтами развития под началом госкорпорации ВЭБ.РФ
., призванная повысить их эффективность в целях достижения стратегических национальных приоритетов. Как выглядит новая стратегия этих институтов развития и какие инструменты они предоставляют государству и бизнесу? Каков ожидаемый результат от их деятельности, какие проекты национальной значимости реализуются уже сейчас? Ответы на эти и другие вопросы представят на сессии VEB.Space руководители ВЭБ.РФ и институтов развития.
2021-06-02T10:00
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