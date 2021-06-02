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Путин обсудил экономические проекты с главой Всемирного банка
Путин обсудил экономические проекты с главой Всемирного банка - РИА Новости, 02.06.2021
Путин обсудил экономические проекты с главой Всемирного банка
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с находящимся в Москве президентом группы Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Мэлпассом актуальные вопросы... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T20:02
2021-06-02T20:19
всемирный банк
владимир путин
экономика
россия
москва
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с находящимся в Москве президентом группы Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Мэлпассом актуальные вопросы взаимодействия РФ с ВБ, в частности, перспективы финансирования модернизации экономики РФ, социальной сферы и инфраструктуры, и заявил, что страна готова способствовать повышению эффективности деятельности ВБ, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с находящимся в эти дни в Москве президентом группы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что Россия как один из крупнейших акционеров Всемирного банка заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности, направленной на содействие международному развитию, и готова этому всячески способствовать. Российская сторона, в частности, могла бы подключиться к реализации программ банка, направленных на оказание поддержки в вакцинации населения развивающихся стран.Отмечается также, что рассмотрена тематика сотрудничества по ряду других международных вопросов, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.
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всемирный банк, владимир путин, экономика, россия, москва

Путин обсудил экономические проекты с главой Всемирного банка

20:02 02.06.2021 (обновлено: 20:19 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с находящимся в Москве президентом группы Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Мэлпассом актуальные вопросы взаимодействия РФ с ВБ, в частности, перспективы финансирования модернизации экономики РФ, социальной сферы и инфраструктуры, и заявил, что страна готова способствовать повышению эффективности деятельности ВБ, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с находящимся в эти дни в Москве президентом группы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий", - говорится в сообщении.
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Путин подчеркнул, что Россия как один из крупнейших акционеров Всемирного банка заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности, направленной на содействие международному развитию, и готова этому всячески способствовать. Российская сторона, в частности, могла бы подключиться к реализации программ банка, направленных на оказание поддержки в вакцинации населения развивающихся стран.
Отмечается также, что рассмотрена тематика сотрудничества по ряду других международных вопросов, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.
 
Всемирный банкВладимир ПутинЭкономикаРоссияМосква
 
 
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