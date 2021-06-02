https://ria.ru/20210602/bank-1735329602.html

Путин обсудил экономические проекты с главой Всемирного банка

Путин обсудил экономические проекты с главой Всемирного банка - РИА Новости, 02.06.2021

Путин обсудил экономические проекты с главой Всемирного банка

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с находящимся в Москве президентом группы Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Мэлпассом актуальные вопросы... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T20:02

2021-06-02T20:02

2021-06-02T20:19

всемирный банк

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с находящимся в Москве президентом группы Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Мэлпассом актуальные вопросы взаимодействия РФ с ВБ, в частности, перспективы финансирования модернизации экономики РФ, социальной сферы и инфраструктуры, и заявил, что страна готова способствовать повышению эффективности деятельности ВБ, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с находящимся в эти дни в Москве президентом группы Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом. Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий", - говорится в сообщении.Путин подчеркнул, что Россия как один из крупнейших акционеров Всемирного банка заинтересована в дальнейшем повышении эффективности его деятельности, направленной на содействие международному развитию, и готова этому всячески способствовать. Российская сторона, в частности, могла бы подключиться к реализации программ банка, направленных на оказание поддержки в вакцинации населения развивающихся стран.Отмечается также, что рассмотрена тематика сотрудничества по ряду других международных вопросов, включая изменение климата и обеспечение продовольственной безопасности.

https://ria.ru/20210513/perevody-1732072123.html

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всемирный банк, владимир путин, экономика, россия, москва