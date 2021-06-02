Глава "Автодора" назвал стоимость строительства трассы "Москва — Казань"
17:54 02.06.2021 (обновлено: 21:23 02.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Росавтодор) Вячеслав Петушенко у стенда МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ-2021
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Стоимость строительства всех этапов новой платной трассы Москва-Казань составит 639 миллиардов рублей, все её участки законтрактованы. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
"Получается 800 км - это 639 млрд рублей, из которых 150 млрд - это средства ФНБ. Контракты все заключены, подрядчики пашут", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
Президент России Владимир Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, поручил открыть движение по трассе М-12 раньше срока: в конце 2023 года вместо ранее запланированного 2024 года.
Длина платной автотрассы - более 800 километров, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час.
Новая автомобильная трасса Москва-Казань-Екатеринбург, запустить движение по которой планируется до 2024 года, окупится за 9-10 лет, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
"Мы планируем уже в доходную часть выходить на девятый-десятый год", - сказал он.
Президент России Владимир Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, поручил продлить платную скоростную магистраль Москва-Казань (М-12) до Екатеринбурга за три года. В конце мая Петушенко говорил, что больше половины новой 800-километровой трассы от Казани до Екатеринбурга будет бесплатной, платными будут только обход Нижнекамска и автодорога от Дюртюлей до Ачита.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.