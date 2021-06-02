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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210602/avtotrassa-1735308806.html
Глава "Автодора" назвал стоимость строительства трассы "Москва — Казань"
Глава "Автодора" назвал стоимость строительства трассы "Москва — Казань" - РИА Новости, 02.06.2021
Глава "Автодора" назвал стоимость строительства трассы "Москва — Казань"
Стоимость строительства всех этапов новой платной трассы Москва-Казань составит 639 миллиардов рублей, все её участки законтрактованы. Об этом в интервью РИА... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:54
2021-06-02T21:23
петербургский международный экономический форум
автодор
вячеслав петушенко
петербургский международный экономический форум (фонд)
москва
екатеринбург
казань
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Стоимость строительства всех этапов новой платной трассы Москва-Казань составит 639 миллиардов рублей, все её участки законтрактованы. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко."Получается 800 км - это 639 млрд рублей, из которых 150 млрд - это средства ФНБ. Контракты все заключены, подрядчики пашут", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.Президент России Владимир Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, поручил открыть движение по трассе М-12 раньше срока: в конце 2023 года вместо ранее запланированного 2024 года.Длина платной автотрассы - более 800 километров, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час.Новая автомобильная трасса Москва-Казань-Екатеринбург, запустить движение по которой планируется до 2024 года, окупится за 9-10 лет, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.Президент России Владимир Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, поручил продлить платную скоростную магистраль Москва-Казань (М-12) до Екатеринбурга за три года. В конце мая Петушенко говорил, что больше половины новой 800-километровой трассы от Казани до Екатеринбурга будет бесплатной, платными будут только обход Нижнекамска и автодорога от Дюртюлей до Ачита.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210521/stoimost-1733312856.html
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автодор, вячеслав петушенко, петербургский международный экономический форум (фонд), москва, екатеринбург, казань, экономика

Глава "Автодора" назвал стоимость строительства трассы "Москва — Казань"

17:54 02.06.2021 (обновлено: 21:23 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" (Росавтодор) Вячеслав Петушенко у стенда МИА "Россия сегодня" на ПМЭФ-2021
Председатель правления государственной компании Российские автомобильные дороги (Росавтодор) Вячеслав Петушенко у стенда МИА Россия сегодня на ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Стоимость строительства всех этапов новой платной трассы Москва-Казань составит 639 миллиардов рублей, все её участки законтрактованы. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
"Получается 800 км - это 639 млрд рублей, из которых 150 млрд - это средства ФНБ. Контракты все заключены, подрядчики пашут", - сказал он в кулуарах ПМЭФ.
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Президент России Владимир Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, поручил открыть движение по трассе М-12 раньше срока: в конце 2023 года вместо ранее запланированного 2024 года.
Длина платной автотрассы - более 800 километров, она соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью. Новый автобан включен в реализацию глобального государственного проекта "Европа - Западный Китай". Дорога частично будет проложена через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Трасса позволит доехать от Москвы до Казани за 6,5 часов с разрешенной скоростью 130 километров в час.
Новая автомобильная трасса Москва-Казань-Екатеринбург, запустить движение по которой планируется до 2024 года, окупится за 9-10 лет, сообщил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ.
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"Мы планируем уже в доходную часть выходить на девятый-десятый год", - сказал он.
Президент России Владимир Путин, выступая в апреле с посланием Федеральному собранию, поручил продлить платную скоростную магистраль Москва-Казань (М-12) до Екатеринбурга за три года. В конце мая Петушенко говорил, что больше половины новой 800-километровой трассы от Казани до Екатеринбурга будет бесплатной, платными будут только обход Нижнекамска и автодорога от Дюртюлей до Ачита.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумАвтодорВячеслав ПетушенкоПетербургский международный экономический форум (фонд)МоскваЕкатеринбургКазаньЭкономика
 
 
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