https://ria.ru/20210602/avtotrassa-1735306172.html
Глава "Автодора" рассказал о расходах на трассу "Казань — Екатеринбург"
Глава "Автодора" рассказал о расходах на трассу "Казань — Екатеринбург" - РИА Новости, 02.06.2021
Глава "Автодора" рассказал о расходах на трассу "Казань — Екатеринбург"
Стоимость строительства автотрассы от Казани до Екатеринбурга в продолжение магистрали М-12 составит порядка 260 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:40
2021-06-02T17:40
2021-06-02T19:03
петербургский международный экономический форум
автодор
вячеслав петушенко
петербургский международный экономический форум (фонд)
екатеринбург
казань
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Стоимость строительства автотрассы от Казани до Екатеринбурга в продолжение магистрали М-12 составит порядка 260 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава госкомпании Вячеслав Петушенко в кулуарах ПМЭФ."Нам поставлена задача на следующей неделе уточнить трассировку, и тогда будет четкая цифра по стоимости проекта. Но мы уже сейчас понимаем, сколько заложить в финансовую модель привлечения средств ФНБ. Пока оценочная стоимость, объемы привлечения из ФНБ - 130 миллиардов рублей, - сказал он."Стоимость трассы от Казани до Екатеринбурга оцениваем порядка 260 миллиардов рублей. Мы понимаем, что этот инфраструктурный объект капиталоемкий, и каждую копеечку нужно считать. И самое главное: мы привлекаем заемные средства, нам нужно деньги возвращать - и ФНБ, и уж тем более заемные средства, поэтому мы там обязательно всё посчитаем", - добавил он.Общая протяженность трассы около 800 километров. "Автодор" с нуля построит 288 километровую дорогу от Дюртюлей до Ачита, остальные участки отремонтирует и реконструирует Росавтодор.Ранее Петушенко сообщал, что подрядчики проекта будут, скорее всего, определены по конкурсу, а формат государственно-частного партнёрства (ГЧП) вряд ли реализуем, поскольку занимает больше времени: госкомпания ограничена сроком, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным - закончить строительство трассы в 2024 году.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210426/trassy-1729964705.html
https://realty.ria.ru/20210421/khusnullin-1729287296.html
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автодор, вячеслав петушенко, петербургский международный экономический форум (фонд), екатеринбург, казань, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости.
Стоимость строительства автотрассы от Казани
до Екатеринбурга
в продолжение магистрали М-12 составит порядка 260 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава госкомпании Вячеслав Петушенко
в кулуарах ПМЭФ
.
"Нам поставлена задача на следующей неделе уточнить трассировку, и тогда будет четкая цифра по стоимости проекта. Но мы уже сейчас понимаем, сколько заложить в финансовую модель привлечения средств ФНБ. Пока оценочная стоимость, объемы привлечения из ФНБ - 130 миллиардов рублей, - сказал он.
"Стоимость трассы от Казани до Екатеринбурга оцениваем порядка 260 миллиардов рублей. Мы понимаем, что этот инфраструктурный объект капиталоемкий, и каждую копеечку нужно считать. И самое главное: мы привлекаем заемные средства, нам нужно деньги возвращать - и ФНБ, и уж тем более заемные средства, поэтому мы там обязательно всё посчитаем", - добавил он.
Общая протяженность трассы около 800 километров. "Автодор" с нуля построит 288 километровую дорогу от Дюртюлей до Ачита, остальные участки отремонтирует и реконструирует Росавтодор.
Ранее Петушенко сообщал, что подрядчики проекта будут, скорее всего, определены по конкурсу, а формат государственно-частного партнёрства (ГЧП) вряд ли реализуем, поскольку занимает больше времени: госкомпания ограничена сроком, поставленным президентом РФ Владимиром Путиным - закончить строительство трассы в 2024 году.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.