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Астрахань накрыла пыльная буря
Астрахань накрыла пыльная буря - РИА Новости, 02.06.2021
Астрахань накрыла пыльная буря
Новая пыльная буря прошла в нескольких районах Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:41
2021-06-02T19:04
россия
икрянинский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Новая пыльная буря прошла в нескольких районах Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Собеседник агентства уточнил, что это природное явление принесли северо-западные и западные ветры из Калмыкии.Подобное ненастье уже накрывало Астраханскую область 19 мая. Тогда из-за сильного ветра без света остались около четырех тысяч человек. Несколько местных жителей пострадали.
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россия
икрянинский район
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Песчаная буря накрыла улицы Астрахани
Астрахань накрыла пыльная буря из Калмыкии - вот как она выглядит с земли и из космоса. В МЧС сообщили РИА Новости, что сильный ветер продолжится ночью.
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россия, икрянинский район, астраханская область, происшествия

Астрахань накрыла пыльная буря

18:41 02.06.2021 (обновлено: 19:04 02.06.2021)
 
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Новая пыльная буря прошла в нескольких районах Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Собеседник агентства уточнил, что это природное явление принесли северо-западные и западные ветры из Калмыкии.

"Пыльная буря уже прошла в Лиманском и Икрянинском районах и еще частично наблюдается в Астрахани", — добавил он.

Подобное ненастье уже накрывало Астраханскую область 19 мая. Тогда из-за сильного ветра без света остались около четырех тысяч человек. Несколько местных жителей пострадали.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 19:38
В Астрахани во время пыльной бури на мужчину упал балкон
 
РоссияИкрянинский районАстраханская областьПроисшествия
 
 
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