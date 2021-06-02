https://ria.ru/20210602/astrakhan-1735318520.html
Астрахань накрыла пыльная буря
Астрахань накрыла пыльная буря - РИА Новости, 02.06.2021
Астрахань накрыла пыльная буря
Новая пыльная буря прошла в нескольких районах Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:41
2021-06-02T18:41
2021-06-02T19:04
россия
икрянинский район
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Новая пыльная буря прошла в нескольких районах Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Собеседник агентства уточнил, что это природное явление принесли северо-западные и западные ветры из Калмыкии.Подобное ненастье уже накрывало Астраханскую область 19 мая. Тогда из-за сильного ветра без света остались около четырех тысяч человек. Несколько местных жителей пострадали.
https://ria.ru/20210519/balkon-1733029487.html
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Песчаная буря накрыла улицы Астрахани
Астрахань накрыла пыльная буря из Калмыкии - вот как она выглядит с земли и из космоса. В МЧС сообщили РИА Новости, что сильный ветер продолжится ночью.
2021-06-02T18:41
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россия, икрянинский район, астраханская область, происшествия