https://ria.ru/20210602/astrakhan-1735318520.html

Астрахань накрыла пыльная буря

Астрахань накрыла пыльная буря - РИА Новости, 02.06.2021

Астрахань накрыла пыльная буря

Новая пыльная буря прошла в нескольких районах Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:41

2021-06-02T18:41

2021-06-02T19:04

россия

икрянинский район

астраханская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735321109_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_71c8edd6cc802444f3bc6dab0e036167.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. Новая пыльная буря прошла в нескольких районах Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.Собеседник агентства уточнил, что это природное явление принесли северо-западные и западные ветры из Калмыкии.Подобное ненастье уже накрывало Астраханскую область 19 мая. Тогда из-за сильного ветра без света остались около четырех тысяч человек. Несколько местных жителей пострадали.

https://ria.ru/20210519/balkon-1733029487.html

россия

икрянинский район

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Песчаная буря накрыла улицы Астрахани Астрахань накрыла пыльная буря из Калмыкии - вот как она выглядит с земли и из космоса. В МЧС сообщили РИА Новости, что сильный ветер продолжится ночью. 2021-06-02T18:41 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, икрянинский район, астраханская область, происшествия