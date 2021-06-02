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Умерла народная артистка России Вера Ефремова
Умерла народная артистка России Вера Ефремова - РИА Новости, 02.06.2021
Умерла народная артистка России Вера Ефремова
На 92-м году жизни умерла артистка и театральный деятель Вера Ефремова. Сообщение об этом появилось на сайте Тверского академического театра драмы. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T21:30
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россия
происшествия
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На 92-м году жизни умерла артистка и театральный деятель Вера Ефремова. Сообщение об этом появилось на сайте Тверского академического театра драмы.Ефремова работала художественным руководителем и главным режиссером этого театра на протяжении 46 лет. Она удостоилась звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР, была лауреатом всевозможных театральных премий, в том числе Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. В 2010 году Ефремову наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Также артистка преподавала на Тверском курсе Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. Прощание состоится в Тверском академическом театре драмы 4 июня.
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россия, происшествия

Умерла народная артистка России Вера Ефремова

21:30 02.06.2021 (обновлено: 22:07 02.06.2021)
 
© Тверской академический театр драмыНародная артистка России Вера Ефремова
Народная артистка России Вера Ефремова
© Тверской академический театр драмы
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На 92-м году жизни умерла артистка и театральный деятель Вера Ефремова. Сообщение об этом появилось на сайте Тверского академического театра драмы.
Ефремова работала художественным руководителем и главным режиссером этого театра на протяжении 46 лет.
Она удостоилась звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР, была лауреатом всевозможных театральных премий, в том числе Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. В 2010 году Ефремову наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Также артистка преподавала на Тверском курсе Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.
Прощание состоится в Тверском академическом театре драмы 4 июня.
 
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