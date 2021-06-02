https://ria.ru/20210602/artistka-1735335786.html
Умерла народная артистка России Вера Ефремова
Умерла народная артистка России Вера Ефремова - РИА Новости, 02.06.2021
Умерла народная артистка России Вера Ефремова
На 92-м году жизни умерла артистка и театральный деятель Вера Ефремова. Сообщение об этом появилось на сайте Тверского академического театра драмы. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T21:30
2021-06-02T21:30
2021-06-02T22:07
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735337624_0:61:477:329_1920x0_80_0_0_7e4734924fb7b9a834931e6f76217c88.jpg
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На 92-м году жизни умерла артистка и театральный деятель Вера Ефремова. Сообщение об этом появилось на сайте Тверского академического театра драмы.Ефремова работала художественным руководителем и главным режиссером этого театра на протяжении 46 лет. Она удостоилась звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР, была лауреатом всевозможных театральных премий, в том числе Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. В 2010 году Ефремову наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Также артистка преподавала на Тверском курсе Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. Прощание состоится в Тверском академическом театре драмы 4 июня.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735337624_0:16:477:374_1920x0_80_0_0_dc0703b7aeacac9b0f4ff74e420d2906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости
. На 92-м году жизни умерла артистка и театральный деятель Вера Ефремова. Сообщение об этом появилось на сайте
Тверского академического театра драмы.
Ефремова работала художественным руководителем и главным режиссером этого театра на протяжении 46 лет.
Она удостоилась звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР, была лауреатом всевозможных театральных премий, в том числе Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. В 2010 году Ефремову наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Также артистка преподавала на Тверском курсе Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина.
Прощание состоится в Тверском академическом театре драмы 4 июня.