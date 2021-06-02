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Умерла народная артистка России Вера Ефремова

Умерла народная артистка России Вера Ефремова - РИА Новости, 02.06.2021

Умерла народная артистка России Вера Ефремова

На 92-м году жизни умерла артистка и театральный деятель Вера Ефремова. Сообщение об этом появилось на сайте Тверского академического театра драмы. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T21:30

2021-06-02T21:30

2021-06-02T22:07

россия

происшествия

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. На 92-м году жизни умерла артистка и театральный деятель Вера Ефремова. Сообщение об этом появилось на сайте Тверского академического театра драмы.Ефремова работала художественным руководителем и главным режиссером этого театра на протяжении 46 лет. Она удостоилась звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и народного артиста РСФСР, была лауреатом всевозможных театральных премий, в том числе Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского. В 2010 году Ефремову наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Также артистка преподавала на Тверском курсе Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. Прощание состоится в Тверском академическом театре драмы 4 июня.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия