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Швейцария начала аккредитацию для журналистов на саммит Россия-США
Швейцария начала аккредитацию для журналистов на саммит Россия-США - РИА Новости, 02.06.2021
Швейцария начала аккредитацию для журналистов на саммит Россия-США
Швейцария в среду открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия-США в Женеве 16 июня. Необходимые требования для сотрудников СМИ опубликованы на сайте... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T17:21
2021-06-02T17:44
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швейцария
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ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария в среду открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия-США в Женеве 16 июня. Необходимые требования для сотрудников СМИ опубликованы на сайте Федерального департамента по международным делам (МИД) страны.Подать заявку на аккредитацию можно до 10.00 СЕТ (11.00 мск) 11 июня. Медиацентр, чье расположение пока неизвестно, откроется с 14 июня и будет работать до 17 июня.Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа, либо отрицательный тест на выявление антигена, сделанные не позднее чем за 48 часов до получения документов, либо подтверждение того, что журналист недавно переболел COVID-19.Швейцария также оставляет для журналистов возможность пройти быстрый 15-минутный тест на выявление SARS-CoV-2 прямо на месте. Для этого будет организован специальный отдел в пресс-центре саммита.Журналисты, которые не являются гражданами ЕС или Швейцарии и не обладают видом на жительство в этих странах, должны получить для въезда визу категории С.С 31 мая при въезде в Швейцарию от прохождения обязательного карантина на полгода освобождаются те, кто недавно переболел вирусом, или может подтвердить полную вакцинацию от COVID-19.
https://ria.ru/20210531/diplomatiya-1734982966.html
https://ria.ru/20210601/vstrecha-1735123782.html
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джо байден, владимир путин, женева (город), швейцария, в мире

Швейцария начала аккредитацию для журналистов на саммит Россия-США

17:21 02.06.2021 (обновлено: 17:44 02.06.2021)
 
© Fotolia / Santosha57Вид на Женеву, Швейцария
Вид на Женеву, Швейцария - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© Fotolia / Santosha57
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ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Швейцария в среду открыла аккредитацию для журналистов на саммит Россия-США в Женеве 16 июня. Необходимые требования для сотрудников СМИ опубликованы на сайте Федерального департамента по международным делам (МИД) страны.
Подать заявку на аккредитацию можно до 10.00 СЕТ (11.00 мск) 11 июня. Медиацентр, чье расположение пока неизвестно, откроется с 14 июня и будет работать до 17 июня.
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Для получения аккредитации сотрудники СМИ должны предоставить либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный ПЦР тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до получения бейджа, либо отрицательный тест на выявление антигена, сделанные не позднее чем за 48 часов до получения документов, либо подтверждение того, что журналист недавно переболел COVID-19.
Швейцария также оставляет для журналистов возможность пройти быстрый 15-минутный тест на выявление SARS-CoV-2 прямо на месте. Для этого будет организован специальный отдел в пресс-центре саммита.
Журналисты, которые не являются гражданами ЕС или Швейцарии и не обладают видом на жительство в этих странах, должны получить для въезда визу категории С.
С 31 мая при въезде в Швейцарию от прохождения обязательного карантина на полгода освобождаются те, кто недавно переболел вирусом, или может подтвердить полную вакцинацию от COVID-19.
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