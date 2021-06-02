https://ria.ru/20210602/adygeya-1735222513.html
Власти Адыгеи на полях ПМЭФ проведут переговоры с инвесторами из Бахрейна
Власти Адыгеи на полях ПМЭФ проведут переговоры с инвесторами из Бахрейна - РИА Новости, 02.06.2021
Власти Адыгеи на полях ПМЭФ проведут переговоры с инвесторами из Бахрейна
Власти Адыгеи в ходе Петербургского международного экономического форума проведут переговоры с инвесторами из Бахрейна и подпишут ряд соглашений, сообщает... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:03
2021-06-02T12:03
2021-06-02T12:03
краснодарский край
икеа
мурат кумпилов
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. Власти Адыгеи в ходе Петербургского международного экономического форума проведут переговоры с инвесторами из Бахрейна и подпишут ряд соглашений, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова."На полях форума состоятся переговоры о сотрудничестве с представителями SFT Group, куда входит одно из крупнейший предприятий Адыгеи – ООО "Картонтара". Перспективы взаимодействия с иностранными партнерами планируется обсудить на встрече главы Адыгеи с участниками ПМЭФ из Бахрейна", - сообщила пресс-служба в среду.Ранее власти Адыгеи также сообщали о намерениях подписать в ходе ПМЭФ-2021 соглашения с ООО "Ингка Сентерс Рус Проперти А" (ранее ИКЕА) о реконструкции СТЦ "МЕГА Адыгея" и НАО "Красная поляна" о строительстве всесезонного горного экокурорта "Лагонаки"."Несмотря на пандемию, мы продолжаем заниматься привлечением инвестиций. Сейчас в республике реализуется 25 инвестпроектов с общим объемом заявленных вложений порядка 36 миллиардов рублей. Мы понимаем, что впереди много работы. Поэтому используем все возможности масштабной площадки ПМЭФ для представления своего инвестиционного потенциала, проведения деловых переговоров, налаживания новых коммуникаций, поиска новых инвесторов", – цитирует Кумпилова его пресс-служба.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210601/adygeya-1735054225.html
https://ria.ru/20210422/maykop-1729523857.html
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икеа, мурат кумпилов, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика