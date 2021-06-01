https://ria.ru/20210601/zemlyanika-1735108480.html

В Липецкой области расширят площади под посадки земляники

В Липецкой области расширят площади под посадки земляники - РИА Новости, 01.06.2021

В Липецкой области расширят площади под посадки земляники

Хозяйства Липецкой области расширят посадочные площади под садовой земляникой, что позволит рассчитывать на увеличение урожая ягод в 2021 году по сравнению с... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:31

2021-06-01T15:31

2021-06-01T15:31

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Хозяйства Липецкой области расширят посадочные площади под садовой земляникой, что позволит рассчитывать на увеличение урожая ягод в 2021 году по сравнению с прошлым годом, более чем на тысячу тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что в нынешнем году уборочные площади под садовой земляникой составляет 130 гектаров, но садоводческие хозяйства постоянно расширяют плантации. Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, до 2017 года объем производства ягод в Липецкой области был незначительным. Всего 200-250 тонн в год. В 2020 году в регионе собрали 1,2 тысячи тонн земляники. В планах на 2021-2022 годы увеличение производства ягод до 3-3,5 тысячи тонн и расширение ассортимента. Помимо садовой земляники, малины, черноплодной рябины и смородины в крупных хозяйствах, а также крыжовника, жимолости, годжи в Липецкой области будут выращивать голубику и облепиху.По данным Минсельхоза России, производство садовой земляники в стране, в том числе выращиваемой и в Липецкой области, увеличилось на 16,7%. Она является наиболее распространенной ягодной культурой в РФ. Сейчас в российских теплицах собрано уже около 700 тонн свежей ягоды, что в 1,2 раза больше показателя прошлого года.

https://ria.ru/20210531/lipetsk-1735003614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов