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Липецкая область
https://ria.ru/20210601/zemlyanika-1735108480.html
В Липецкой области расширят площади под посадки земляники
В Липецкой области расширят площади под посадки земляники - РИА Новости, 01.06.2021
В Липецкой области расширят площади под посадки земляники
Хозяйства Липецкой области расширят посадочные площади под садовой земляникой, что позволит рассчитывать на увеличение урожая ягод в 2021 году по сравнению с... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:31
2021-06-01T15:31
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Хозяйства Липецкой области расширят посадочные площади под садовой земляникой, что позволит рассчитывать на увеличение урожая ягод в 2021 году по сравнению с прошлым годом, более чем на тысячу тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он отметил, что в нынешнем году уборочные площади под садовой земляникой составляет 130 гектаров, но садоводческие хозяйства постоянно расширяют плантации. Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, до 2017 года объем производства ягод в Липецкой области был незначительным. Всего 200-250 тонн в год. В 2020 году в регионе собрали 1,2 тысячи тонн земляники. В планах на 2021-2022 годы увеличение производства ягод до 3-3,5 тысячи тонн и расширение ассортимента. Помимо садовой земляники, малины, черноплодной рябины и смородины в крупных хозяйствах, а также крыжовника, жимолости, годжи в Липецкой области будут выращивать голубику и облепиху.По данным Минсельхоза России, производство садовой земляники в стране, в том числе выращиваемой и в Липецкой области, увеличилось на 16,7%. Она является наиболее распространенной ягодной культурой в РФ. Сейчас в российских теплицах собрано уже около 700 тонн свежей ягоды, что в 1,2 раза больше показателя прошлого года.
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игорь артамонов

В Липецкой области расширят площади под посадки земляники

15:31 01.06.2021
 
© РИА Новости / Ксения СидороваОдин день на земляничном поле
Один день на земляничном поле - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Ксения Сидорова
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Хозяйства Липецкой области расширят посадочные площади под садовой земляникой, что позволит рассчитывать на увеличение урожая ягод в 2021 году по сравнению с прошлым годом, более чем на тысячу тонн, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что в нынешнем году уборочные площади под садовой земляникой составляет 130 гектаров, но садоводческие хозяйства постоянно расширяют плантации.
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Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, до 2017 года объем производства ягод в Липецкой области был незначительным. Всего 200-250 тонн в год. В 2020 году в регионе собрали 1,2 тысячи тонн земляники. В планах на 2021-2022 годы увеличение производства ягод до 3-3,5 тысячи тонн и расширение ассортимента. Помимо садовой земляники, малины, черноплодной рябины и смородины в крупных хозяйствах, а также крыжовника, жимолости, годжи в Липецкой области будут выращивать голубику и облепиху.
"Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются повышенным спросом во всех уголках России, потому что отличаются высоким качеством. Мы продолжим развивать садоводство, которое является одним из приоритетов областной программы импортозамещения", – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
По данным Минсельхоза России, производство садовой земляники в стране, в том числе выращиваемой и в Липецкой области, увеличилось на 16,7%. Она является наиболее распространенной ягодной культурой в РФ. Сейчас в российских теплицах собрано уже около 700 тонн свежей ягоды, что в 1,2 раза больше показателя прошлого года.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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