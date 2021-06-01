Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210601/zaveschanie-1735030449.html
Потерявшая половину состояния Любовь Успенская написала завещание
Потерявшая половину состояния Любовь Успенская написала завещание - РИА Новости, 01.06.2021
Потерявшая половину состояния Любовь Успенская написала завещание
Певица Любовь Успенская составила завещание после того, как потеряла часть состояния, заявила в эфире НТВ адвокат Елена Сенина. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T03:25
2021-06-01T03:25
шоубиз
елена сенина
россия
лера кудрявцева
любовь успенская
знаменитости
нтв (телеканал)
лос-анджелес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Потерявшая половину 400-миллионного состояния Успенская написала завещание
https://cdn24.img.ria.ru/images/151714/71/1517147150_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_2da5c3db315ce9d69ae96078c8a47a44.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Певица Любовь Успенская составила завещание после того, как потеряла часть состояния, заявила в эфире НТВ адвокат Елена Сенина.Как сообщает телеканал, бизнесмен Александр Плаксин отсудил у супруги половину 400-миллионного состояния и втайне от нее переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе за 110 миллионов рублей.Телеведущая Лера Кудрявцева уточнила у адвоката, упомянула ли Успенская в завещание Плаксина.В феврале артистка заявила, что разводится с четвертым мужем — Александром Плаксиным после 33 лет брака.
https://ria.ru/20210204/uspenskaya-1596062707.html
россия
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151714/71/1517147150_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_e4051c767f52bf4e1fd4fc3f0dd41a9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
елена сенина, россия, лера кудрявцева, любовь успенская, знаменитости, нтв (телеканал), лос-анджелес

Потерявшая половину состояния Любовь Успенская написала завещание

03:25 01.06.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Певица Любовь Успенская составила завещание после того, как потеряла часть состояния, заявила в эфире НТВ адвокат Елена Сенина.
Как сообщает телеканал, бизнесмен Александр Плаксин отсудил у супруги половину 400-миллионного состояния и втайне от нее переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе за 110 миллионов рублей.
"После того, как Любовь поняла, что Александр недоговороспособен, и он пять раз не ответил на переговоры и всячески их избегал, она по моему настоянию оформила завещание", — рассказала Сенина.
Телеведущая Лера Кудрявцева уточнила у адвоката, упомянула ли Успенская в завещание Плаксина.
"Догадаться несложно", — ответила юрист.
В феврале артистка заявила, что разводится с четвертым мужем — Александром Плаксиным после 33 лет брака.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 04.02.2021
4 февраля, 18:05Шоубиз
Любовь Успенская назвала причины развода с Плаксиным
 
ШоубизЕлена СенинаРоссияЛера КудрявцеваЛюбовь УспенскаяЗнаменитостиНТВ (телеканал)Лос-Анджелес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния