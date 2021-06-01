https://ria.ru/20210601/zaveschanie-1735030449.html

Потерявшая половину состояния Любовь Успенская написала завещание

Потерявшая половину состояния Любовь Успенская написала завещание - РИА Новости, 01.06.2021

Потерявшая половину состояния Любовь Успенская написала завещание

Певица Любовь Успенская составила завещание после того, как потеряла часть состояния, заявила в эфире НТВ адвокат Елена Сенина. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T03:25

2021-06-01T03:25

2021-06-01T03:25

шоубиз

елена сенина

россия

лера кудрявцева

любовь успенская

знаменитости

нтв (телеканал)

лос-анджелес

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Потерявшая половину 400-миллионного состояния Успенская написала завещание

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Певица Любовь Успенская составила завещание после того, как потеряла часть состояния, заявила в эфире НТВ адвокат Елена Сенина.Как сообщает телеканал, бизнесмен Александр Плаксин отсудил у супруги половину 400-миллионного состояния и втайне от нее переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе за 110 миллионов рублей.Телеведущая Лера Кудрявцева уточнила у адвоката, упомянула ли Успенская в завещание Плаксина.В феврале артистка заявила, что разводится с четвертым мужем — Александром Плаксиным после 33 лет брака.

https://ria.ru/20210204/uspenskaya-1596062707.html

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2021

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елена сенина, россия, лера кудрявцева, любовь успенская, знаменитости, нтв (телеканал), лос-анджелес