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Потерявшая половину состояния Любовь Успенская написала завещание
Потерявшая половину состояния Любовь Успенская написала завещание - РИА Новости, 01.06.2021
Потерявшая половину состояния Любовь Успенская написала завещание
Певица Любовь Успенская составила завещание после того, как потеряла часть состояния, заявила в эфире НТВ адвокат Елена Сенина. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T03:25
2021-06-01T03:25
2021-06-01T03:25
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Потерявшая половину 400-миллионного состояния Успенская написала завещание
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Певица Любовь Успенская составила завещание после того, как потеряла часть состояния, заявила в эфире НТВ адвокат Елена Сенина.Как сообщает телеканал, бизнесмен Александр Плаксин отсудил у супруги половину 400-миллионного состояния и втайне от нее переписал на себя квартиру в Лос-Анджелесе за 110 миллионов рублей.Телеведущая Лера Кудрявцева уточнила у адвоката, упомянула ли Успенская в завещание Плаксина.В феврале артистка заявила, что разводится с четвертым мужем — Александром Плаксиным после 33 лет брака.
https://ria.ru/20210204/uspenskaya-1596062707.html
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елена сенина, россия, лера кудрявцева, любовь успенская, знаменитости, нтв (телеканал), лос-анджелес