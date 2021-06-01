https://ria.ru/20210601/zaschitniki-1735075063.html

Мишустин назвал родителей, врачей и учителей главными защитниками детей

Мишустин назвал родителей, врачей и учителей главными защитниками детей - РИА Новости, 01.06.2021

Мишустин назвал родителей, врачей и учителей главными защитниками детей

Глава правительства РФ Михаил Мишустин считает родителей, врачей и учителей главными защитниками детей. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:44

2021-06-01T12:44

2021-06-01T12:44

россия

день защиты детей

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин считает родителей, врачей и учителей главными защитниками детей.Премьер во вторник посетил Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.Он осмотрел медучреждение и заглянул на праздник для уже подросших "выпускников" центра - маленьких пациентов, которым при рождении здесь оказали высокотехнологичную помощь. В День защиты детей такие праздники для ребят и их родителей проходят во многих перинатальных центрах страны.Мишустин поздравил детей с праздником. "Это в первую очередь ваш день, и главные защитники малышей - это мамы и папы, врачи и учителя", - сказал он.Мишустин вручил мамам цветы, а детям в подарок привез игрушки. Единственный присутствовавший на празднике мальчик Артем получил робота, а девочкам премьер подарил по белому плюшевому зайцу.Премьер немного пообщался с родителями и детьми, напоследок они сделали на память совместное фото.

https://ria.ru/20210601/deti-1734909695.html

россия

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2021

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россия, день защиты детей, михаил мишустин, общество