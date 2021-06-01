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Мишустин назвал родителей, врачей и учителей главными защитниками детей
Мишустин назвал родителей, врачей и учителей главными защитниками детей - РИА Новости, 01.06.2021
Мишустин назвал родителей, врачей и учителей главными защитниками детей
Глава правительства РФ Михаил Мишустин считает родителей, врачей и учителей главными защитниками детей. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:44
2021-06-01T12:44
россия
день защиты детей
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин считает родителей, врачей и учителей главными защитниками детей.Премьер во вторник посетил Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.Он осмотрел медучреждение и заглянул на праздник для уже подросших "выпускников" центра - маленьких пациентов, которым при рождении здесь оказали высокотехнологичную помощь. В День защиты детей такие праздники для ребят и их родителей проходят во многих перинатальных центрах страны.Мишустин поздравил детей с праздником. "Это в первую очередь ваш день, и главные защитники малышей - это мамы и папы, врачи и учителя", - сказал он.Мишустин вручил мамам цветы, а детям в подарок привез игрушки. Единственный присутствовавший на празднике мальчик Артем получил робота, а девочкам премьер подарил по белому плюшевому зайцу.Премьер немного пообщался с родителями и детьми, напоследок они сделали на память совместное фото.
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россия, день защиты детей, михаил мишустин, общество

Мишустин назвал родителей, врачей и учителей главными защитниками детей

12:44 01.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Геннадий Сухих - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин считает родителей, врачей и учителей главными защитниками детей.
Премьер во вторник посетил Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.
Он осмотрел медучреждение и заглянул на праздник для уже подросших "выпускников" центра - маленьких пациентов, которым при рождении здесь оказали высокотехнологичную помощь. В День защиты детей такие праздники для ребят и их родителей проходят во многих перинатальных центрах страны.
Мишустин поздравил детей с праздником. "Это в первую очередь ваш день, и главные защитники малышей - это мамы и папы, врачи и учителя", - сказал он.
"Вообще здорово, когда с врачами, которые помогли, остается связь такая добрая. Мне кажется, это для детей очень здорово", - добавил премьер.
Мишустин вручил мамам цветы, а детям в подарок привез игрушки. Единственный присутствовавший на празднике мальчик Артем получил робота, а девочкам премьер подарил по белому плюшевому зайцу.
Премьер немного пообщался с родителями и детьми, напоследок они сделали на память совместное фото.
Дети играют в фонтане - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
02:22
Международный день защиты детей
 
РоссияДень защиты детейМихаил МишустинОбщество
 
 
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