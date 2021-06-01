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Заповедник на Камчатке в честь праздника опубликовал подборку "блондинок"

Заповедник на Камчатке в честь праздника опубликовал подборку "блондинок" - РИА Новости, 01.06.2021

Заповедник на Камчатке в честь праздника опубликовал подборку "блондинок"

В Кроноцком заповеднике в честь Дня блондинок, который отмечается 31 мая, подготовили фотоподборку светлошерстных и светлоперых обитателей Камчатки. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T00:03

2021-06-01T00:03

2021-06-01T00:03

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Кроноцком заповеднике в честь Дня блондинок, который отмечается 31 мая, подготовили фотоподборку светлошерстных и светлоперых обитателей Камчатки. Несмотря, на казалось бы зимние пейзажи, снимки сделаны в мае. "Пока есть хоть немного снега, горностаи, куропатки и зайцы не торопятся переодеваться в шатенов, — поясняют эксперты. — А вот бурые медведи могут быть круглый год как блондинами, так брюнетами и рыжими". В пресс-службе заповедника пояснили, что автор снимков горностая Анна Елисеева, остальные кадры сделаны Алексеем Перелыгиным.В комментариях пользователи восхищаются кроноцкими "блондинками", пишут, что " такую красоту трудно не отметить".

https://ria.ru/20210526/zaryade-1733885045.html

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дикие животные, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край