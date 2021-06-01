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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210601/vyplaty-1735121714.html
Более 800 детей-инвалидов Подмосковья получили выплату за школьную форму
Более 800 детей-инвалидов Подмосковья получили выплату за школьную форму - РИА Новости, 01.06.2021
Более 800 детей-инвалидов Подмосковья получили выплату за школьную форму
Свыше 815 подмосковных семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили выплату на приобретение школьной формы для детей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:29
2021-06-01T16:29
новости подмосковья
социальные выплаты
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Свыше 815 подмосковных семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили выплату на приобретение школьной формы для детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.Она добавила, что выплата предоставляется семьям в рамках реализации программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Размер выплаты составляет 13 020 рублей."Мера поддержки действует для учащихся подмосковных школ, она также распространяется и на тех ребят, кто находится на надомной форме обучения. Чтобы получить выплату достаточно обратиться в МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства", — отметила Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
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социальные выплаты, московская область (подмосковье), общество

Более 800 детей-инвалидов Подмосковья получили выплату за школьную форму

16:29 01.06.2021
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПродажа школьной формы, произведённой на предприятии ООО "Спецодежда и униформа" в Донецке
Продажа школьной формы, произведённой на предприятии ООО Спецодежда и униформа в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Свыше 815 подмосковных семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили выплату на приобретение школьной формы для детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
"С начала года выплату за школьную форму получили 815 подмосковных семей, воспитывающих детей-инвалидов. Ее могут получить те, чей доход на члена семьи ниже 20 370 рублей, это полтора прожиточных минимума", - цитируют в пресс-службе слова зампреда правительства Московской области - министра соцразвития региона Ирины Каклюгиной.
Она добавила, что выплата предоставляется семьям в рамках реализации программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Размер выплаты составляет 13 020 рублей.
"Мера поддержки действует для учащихся подмосковных школ, она также распространяется и на тех ребят, кто находится на надомной форме обучения. Чтобы получить выплату достаточно обратиться в МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства", — отметила Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
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