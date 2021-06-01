https://ria.ru/20210601/vyplaty-1735121714.html

Более 800 детей-инвалидов Подмосковья получили выплату за школьную форму

Более 800 детей-инвалидов Подмосковья получили выплату за школьную форму - РИА Новости, 01.06.2021

Более 800 детей-инвалидов Подмосковья получили выплату за школьную форму

Свыше 815 подмосковных семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили выплату на приобретение школьной формы для детей, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:29

2021-06-01T16:29

2021-06-01T16:29

новости подмосковья

социальные выплаты

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Свыше 815 подмосковных семей, воспитывающих детей-инвалидов, получили выплату на приобретение школьной формы для детей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.Она добавила, что выплата предоставляется семьям в рамках реализации программы "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография". Размер выплаты составляет 13 020 рублей."Мера поддержки действует для учащихся подмосковных школ, она также распространяется и на тех ребят, кто находится на надомной форме обучения. Чтобы получить выплату достаточно обратиться в МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства", — отметила Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210601/sotsvyplata-1735068082.html

московская область (подмосковье)

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2021

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социальные выплаты, московская область (подмосковье), общество