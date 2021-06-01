https://ria.ru/20210601/volgograd-1735098801.html

В Волгоградской области многодетные семьи получат деньги на покупку жилья

В Волгоградской области многодетные семьи получат деньги на покупку жилья - РИА Новости, 01.06.2021

В Волгоградской области многодетные семьи получат деньги на покупку жилья

Многодетные семьи Волгоградской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получить сертификат в 300 тысяч рублей на покупку дома или погашения... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:36

2021-06-01T14:36

2021-06-01T14:36

волгоградская область

многодетные семьи

жилье

андрей бочаров

волгоградская область

общество

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ВОЛГОГРАД, 1 июн – РИА Новости. Многодетные семьи Волгоградской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получить сертификат в 300 тысяч рублей на покупку дома или погашения ипотеки, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, во вторник – в Международный День защиты детей - губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с многодетными мамами и семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Отмечается, что в ходе разговора глава региона объявил о новой мере поддержке многодетных – сертификата на улучшение жилищных условий, который будет выдаваться тем семьям, которые получили по региональной программе земельный участок, но еще не готовы строить свой дом."Сертификат стоимостью 300 тысяч рублей многодетная семья, признанная в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий, сможет использовать для покупки квартиры или дома на первичном рынке жилья, а также при погашении действующего ипотечного займа или при оформлении нового", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.Отмечается, что в регионе с 2014 года действует более 20 видов поддержки семей. Так, например, семьи, где родился третий ребенок, могут оформить единовременное пособие в размере 74 тысячи рублей, если доход семьи не превышает полуторной величины прожиточного минимума. Также, по данным администрации, все многодетные могут оформить пособие на оплаты коммунальных услуг, ежеквартальную выплату на каждого ребенка, ежегодную выплату на подготовку к школе.

https://realty.ria.ru/20210416/ipoteka-1728616007.html

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

многодетные семьи, жилье, андрей бочаров, волгоградская область, общество