Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка
Волгоградская область
https://ria.ru/20210601/volgograd-1735098801.html
В Волгоградской области многодетные семьи получат деньги на покупку жилья
В Волгоградской области многодетные семьи получат деньги на покупку жилья - РИА Новости, 01.06.2021
В Волгоградской области многодетные семьи получат деньги на покупку жилья
Многодетные семьи Волгоградской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получить сертификат в 300 тысяч рублей на покупку дома или погашения... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:36
2021-06-01T14:36
волгоградская область
многодетные семьи
жилье
андрей бочаров
волгоградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590533914_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_123d03b62bcdd58d126b9b2c13d7fcc1.jpg
ВОЛГОГРАД, 1 июн – РИА Новости. Многодетные семьи Волгоградской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получить сертификат в 300 тысяч рублей на покупку дома или погашения ипотеки, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, во вторник – в Международный День защиты детей - губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с многодетными мамами и семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Отмечается, что в ходе разговора глава региона объявил о новой мере поддержке многодетных – сертификата на улучшение жилищных условий, который будет выдаваться тем семьям, которые получили по региональной программе земельный участок, но еще не готовы строить свой дом."Сертификат стоимостью 300 тысяч рублей многодетная семья, признанная в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий, сможет использовать для покупки квартиры или дома на первичном рынке жилья, а также при погашении действующего ипотечного займа или при оформлении нового", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.Отмечается, что в регионе с 2014 года действует более 20 видов поддержки семей. Так, например, семьи, где родился третий ребенок, могут оформить единовременное пособие в размере 74 тысячи рублей, если доход семьи не превышает полуторной величины прожиточного минимума. Также, по данным администрации, все многодетные могут оформить пособие на оплаты коммунальных услуг, ежеквартальную выплату на каждого ребенка, ежегодную выплату на подготовку к школе.
https://realty.ria.ru/20210416/ipoteka-1728616007.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590533914_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a42b84d9b7d523f997ff0399d65aabfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
многодетные семьи, жилье, андрей бочаров, волгоградская область, общество

В Волгоградской области многодетные семьи получат деньги на покупку жилья

14:36 01.06.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 1 июн – РИА Новости. Многодетные семьи Волгоградской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, смогут получить сертификат в 300 тысяч рублей на покупку дома или погашения ипотеки, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, во вторник – в Международный День защиты детей - губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с многодетными мамами и семьями, воспитывающими детей-инвалидов. Отмечается, что в ходе разговора глава региона объявил о новой мере поддержке многодетных – сертификата на улучшение жилищных условий, который будет выдаваться тем семьям, которые получили по региональной программе земельный участок, но еще не готовы строить свой дом.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 16:45Волгоградская область
В Волгоградской области льготную ипотеку за год взяли более 4 тысяч семей
"Сертификат стоимостью 300 тысяч рублей многодетная семья, признанная в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий, сможет использовать для покупки квартиры или дома на первичном рынке жилья, а также при погашении действующего ипотечного займа или при оформлении нового", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что в регионе с 2014 года действует более 20 видов поддержки семей. Так, например, семьи, где родился третий ребенок, могут оформить единовременное пособие в размере 74 тысячи рублей, если доход семьи не превышает полуторной величины прожиточного минимума. Также, по данным администрации, все многодетные могут оформить пособие на оплаты коммунальных услуг, ежеквартальную выплату на каждого ребенка, ежегодную выплату на подготовку к школе.
 
Волгоградская областьМногодетные семьиЖильеАндрей БочаровВолгоградская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния