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ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры ко Дню защиты детей
ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры ко Дню защиты детей - РИА Новости, 01.06.2021
ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры ко Дню защиты детей
ВКонтакте выпустила набор стикеров ко Дню защиты детей. Вырученные средства пойдут на благотворительность — в фонд "Свет", который помогает детям с... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:08
2021-06-01T17:08
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ВКонтакте выпустила набор стикеров ко Дню защиты детей. Вырученные средства пойдут на благотворительность — в фонд "Свет", который помогает детям с онкологическими заболеваниями.Героем стикеров стал панголин Пини. Его выбрали персонажем для набора, потому что "панголин покрыт броней — подобно родителям, чьи дети проходят через непростые испытания". Стикеры будут доступны с 1 июня по 31 августа. Они стоят от 70 до 100 рублей в зависимости от способа оплаты.В прошлом году героем благотворительных стикеров ко Дню защиты детей стал скат Маячок — так ВКонтакте помогала фонду "Дом с маяком". А во время VK Fest пользователи могли дарить подарок с хомяком Сеней: ВКонтакте собрала больше 2 миллионов рублей и направила их в организации, которые борются с последствиями пандемии и поддерживают пострадавших от домашнего насилия.
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вконтакте

ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры ко Дню защиты детей

17:08 01.06.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть "Вконтакте"
Социальная сеть Вконтакте - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ВКонтакте выпустила набор стикеров ко Дню защиты детей. Вырученные средства пойдут на благотворительность — в фонд "Свет", который помогает детям с онкологическими заболеваниями.
Героем стикеров стал панголин Пини. Его выбрали персонажем для набора, потому что "панголин покрыт броней — подобно родителям, чьи дети проходят через непростые испытания". Стикеры будут доступны с 1 июня по 31 августа. Они стоят от 70 до 100 рублей в зависимости от способа оплаты.
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В прошлом году героем благотворительных стикеров ко Дню защиты детей стал скат Маячок — так ВКонтакте помогала фонду "Дом с маяком". А во время VK Fest пользователи могли дарить подарок с хомяком Сеней: ВКонтакте собрала больше 2 миллионов рублей и направила их в организации, которые борются с последствиями пандемии и поддерживают пострадавших от домашнего насилия.
 
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