https://ria.ru/20210601/vkontakte-1735130683.html

ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры ко Дню защиты детей

ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры ко Дню защиты детей - РИА Новости, 01.06.2021

ВКонтакте выпустила благотворительные стикеры ко Дню защиты детей

ВКонтакте выпустила набор стикеров ко Дню защиты детей. Вырученные средства пойдут на благотворительность — в фонд "Свет", который помогает детям с... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:08

2021-06-01T17:08

2021-06-01T17:08

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. ВКонтакте выпустила набор стикеров ко Дню защиты детей. Вырученные средства пойдут на благотворительность — в фонд "Свет", который помогает детям с онкологическими заболеваниями.Героем стикеров стал панголин Пини. Его выбрали персонажем для набора, потому что "панголин покрыт броней — подобно родителям, чьи дети проходят через непростые испытания". Стикеры будут доступны с 1 июня по 31 августа. Они стоят от 70 до 100 рублей в зависимости от способа оплаты.В прошлом году героем благотворительных стикеров ко Дню защиты детей стал скат Маячок — так ВКонтакте помогала фонду "Дом с маяком". А во время VK Fest пользователи могли дарить подарок с хомяком Сеней: ВКонтакте собрала больше 2 миллионов рублей и направила их в организации, которые борются с последствиями пандемии и поддерживают пострадавших от домашнего насилия.

https://ria.ru/20210526/vkontakte-1733971386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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