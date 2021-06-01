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Титов призвал Россию и Китай к взаимному признанию вакцин

Титов призвал Россию и Китай к взаимному признанию вакцин - РИА Новости, 01.06.2021

Титов призвал Россию и Китай к взаимному признанию вакцин

Взаимное признание вакцин против COVID-19 Россией и Китаем помогло бы скорее восстановить активные деловые контакты между странами, заявил уполномоченный при... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:44

2021-06-01T14:44

2021-06-01T14:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

борис титов

китай

экономика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взаимное признание вакцин против COVID-19 Россией и Китаем помогло бы скорее восстановить активные деловые контакты между странами, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.По мнению Титова, пандемия серьезно отразилась на интенсивности деловых контактов двух стран. "Нам кажется, что руководство наших стран, ни в коем случае не подвергая опасности здоровье наших граждан, соблюдая санитарную противоэпидемическую безопасность, могло бы сделать ряд шагов для восстановления объема наших взаимных контактов", - считает Титов, которого цитирует его пресс-служба."Сегодня основа наших экономических отношений – это крупные проекты. Это хорошо, это правильно. Но важно развивать и межрегиональное сотрудничество, отношения в сфере малого и среднего бизнеса. Нам кажется, что одним из приоритетов является межрегиональное сотрудничество, в частности, в сфере прямых инвестиций в проекты государственно-частного партнерства. Здесь огромный потенциал и в строительстве, и в добыче полезных ископаемых, в топливной отрасли, в транспортной инфраструктуре и так далее", - заключил Титов.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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