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Титов призвал Россию и Китай к взаимному признанию вакцин
Титов призвал Россию и Китай к взаимному признанию вакцин - РИА Новости, 01.06.2021
Титов призвал Россию и Китай к взаимному признанию вакцин
Взаимное признание вакцин против COVID-19 Россией и Китаем помогло бы скорее восстановить активные деловые контакты между странами, заявил уполномоченный при... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:44
2021-06-01T14:44
2021-06-01T14:44
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Взаимное признание вакцин против COVID-19 Россией и Китаем помогло бы скорее восстановить активные деловые контакты между странами, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.По мнению Титова, пандемия серьезно отразилась на интенсивности деловых контактов двух стран. "Нам кажется, что руководство наших стран, ни в коем случае не подвергая опасности здоровье наших граждан, соблюдая санитарную противоэпидемическую безопасность, могло бы сделать ряд шагов для восстановления объема наших взаимных контактов", - считает Титов, которого цитирует его пресс-служба."Сегодня основа наших экономических отношений – это крупные проекты. Это хорошо, это правильно. Но важно развивать и межрегиональное сотрудничество, отношения в сфере малого и среднего бизнеса. Нам кажется, что одним из приоритетов является межрегиональное сотрудничество, в частности, в сфере прямых инвестиций в проекты государственно-частного партнерства. Здесь огромный потенциал и в строительстве, и в добыче полезных ископаемых, в топливной отрасли, в транспортной инфраструктуре и так далее", - заключил Титов.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, борис титов, китай, экономика
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Взаимное признание вакцин против COVID-19 Россией
и Китаем
помогло бы скорее восстановить активные деловые контакты между странами, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов
.
По мнению Титова, пандемия серьезно отразилась на интенсивности деловых контактов двух стран. "Нам кажется, что руководство наших стран, ни в коем случае не подвергая опасности здоровье наших граждан, соблюдая санитарную противоэпидемическую безопасность, могло бы сделать ряд шагов для восстановления объема наших взаимных контактов", - считает Титов, которого цитирует его пресс-служба.
"Мы, конечно, понимаем всю сложность реализации этого предложения, но эффективной мерой стало бы взаимное признание вакцин и снятие ограничений на въезд в Россию и Китай для тех граждан наших стран, которые сделали прививку российской или китайской вакциной. Это бы серьезно способствовало восстановлению наших деловых контактов", - полагает Титов.
"Сегодня основа наших экономических отношений – это крупные проекты. Это хорошо, это правильно. Но важно развивать и межрегиональное сотрудничество, отношения в сфере малого и среднего бизнеса. Нам кажется, что одним из приоритетов является межрегиональное сотрудничество, в частности, в сфере прямых инвестиций в проекты государственно-частного партнерства. Здесь огромный потенциал и в строительстве, и в добыче полезных ископаемых, в топливной отрасли, в транспортной инфраструктуре и так далее", - заключил Титов.