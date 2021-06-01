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В Польше заявили, что США уступили Европу России
В Польше заявили, что США уступили Европу России - РИА Новости, 01.06.2021
В Польше заявили, что США уступили Европу России
Президент США Джо Байден решил уступить Центральную Европу Берлину и Москве, объявив об отмене санкций против компаний, участвующих в проекте "Северного... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:10
2021-06-01T11:10
россия
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
джо байден
польша
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил уступить Центральную Европу Берлину и Москве, объявив об отмене санкций против компаний, участвующих в проекте "Северного потока—2". Таким мнением с Radio Maryja поделился польский историк, профессор Мечислав Рыба.Он ссылается на заявление американского лидера, в котором он объясняет отмену санкций хорошими отношениями с Германией, "ведь она является союзником США". По мнению Рыбы, это предоставляет Берлину полную свободу действий в Европе, что также касается отношений с Россией."Все говорит о том, что американцы делают главную ставку на глобальную схватку с Китаем, тогда как Германия и Россия должны играть свою роль в этом альянсе", — пишет историк.Вместе с тем он считает, что Москва не намерена к нему присоединяться, да и Берлин находится в сомнениях.Кроме того, США фактически передали управление Центральной Европой Германии, отметил Рыба.Он заключил, что Польше следует начать беспокоится, так как Германия может ликвидировать ее угольный сектор и, таким образом, подчинить в энергетическом плане. Профессор допустил, что через некоторое время Варшава будет покупать энергию у Германии, производящуюся на основе российского газа. Поэтому Польше нужно ответить на этот вызов, чтобы защитить независимость страны, подытожил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 95%, осталось проложить несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В ФРГ всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона.
https://ria.ru/20210526/nordstream-1733847252.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/1734475266.html
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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, джо байден, польша, в мире

В Польше заявили, что США уступили Европу России

11:10 01.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил уступить Центральную Европу Берлину и Москве, объявив об отмене санкций против компаний, участвующих в проекте "Северного потока—2". Таким мнением с Radio Maryja поделился польский историк, профессор Мечислав Рыба.
"Речь идет об обходе Центральной Европы и соединении Германии и России в одну газовую магистраль. Это вызывает беспокойство. Почему США сделали это?" — задается вопрос эксперт.
Он ссылается на заявление американского лидера, в котором он объясняет отмену санкций хорошими отношениями с Германией, "ведь она является союзником США". По мнению Рыбы, это предоставляет Берлину полную свободу действий в Европе, что также касается отношений с Россией.
"Все говорит о том, что американцы делают главную ставку на глобальную схватку с Китаем, тогда как Германия и Россия должны играть свою роль в этом альянсе", — пишет историк.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 08:00
Вылетят в трубу: Киев требует от США вернуть санкции по "Северному потоку — 2"
Вместе с тем он считает, что Москва не намерена к нему присоединяться, да и Берлин находится в сомнениях.
Кроме того, США фактически передали управление Центральной Европой Германии, отметил Рыба.
"Мы возвращаемся во времена Барака Обамы или Билла Клинтона. Россия чувствует слабость США, и она очень близко подошла к нашим границам", — пояснил политолог.
Он заключил, что Польше следует начать беспокоится, так как Германия может ликвидировать ее угольный сектор и, таким образом, подчинить в энергетическом плане.
Звуки Дуды. Президент Польши воспользовался правом хамить России
27 мая, 17:56Авторы
Звуки Дуды. Президент Польши воспользовался правом хамить России
Профессор допустил, что через некоторое время Варшава будет покупать энергию у Германии, производящуюся на основе российского газа. Поэтому Польше нужно ответить на этот вызов, чтобы защитить независимость страны, подытожил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 95%, осталось проложить несколько десятков километров труб.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В ФРГ всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзДжо БайденПольшаВ мире
 
 
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