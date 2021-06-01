https://ria.ru/20210601/ustupka-1735056201.html

В Польше заявили, что США уступили Европу России

В Польше заявили, что США уступили Европу России - РИА Новости, 01.06.2021

В Польше заявили, что США уступили Европу России

Президент США Джо Байден решил уступить Центральную Европу Берлину и Москве, объявив об отмене санкций против компаний, участвующих в проекте "Северного... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:10

2021-06-01T11:10

2021-06-01T11:10

россия

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

джо байден

польша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599804730_0:0:3429:1929_1920x0_80_0_0_fd90b6653997a152f8731dc5430c14f0.jpg

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил уступить Центральную Европу Берлину и Москве, объявив об отмене санкций против компаний, участвующих в проекте "Северного потока—2". Таким мнением с Radio Maryja поделился польский историк, профессор Мечислав Рыба.Он ссылается на заявление американского лидера, в котором он объясняет отмену санкций хорошими отношениями с Германией, "ведь она является союзником США". По мнению Рыбы, это предоставляет Берлину полную свободу действий в Европе, что также касается отношений с Россией."Все говорит о том, что американцы делают главную ставку на глобальную схватку с Китаем, тогда как Германия и Россия должны играть свою роль в этом альянсе", — пишет историк.Вместе с тем он считает, что Москва не намерена к нему присоединяться, да и Берлин находится в сомнениях.Кроме того, США фактически передали управление Центральной Европой Германии, отметил Рыба.Он заключил, что Польше следует начать беспокоится, так как Германия может ликвидировать ее угольный сектор и, таким образом, подчинить в энергетическом плане. Профессор допустил, что через некоторое время Варшава будет покупать энергию у Германии, производящуюся на основе российского газа. Поэтому Польше нужно ответить на этот вызов, чтобы защитить независимость страны, подытожил он."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 95%, осталось проложить несколько десятков километров труб.В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В ФРГ всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона.

https://ria.ru/20210526/nordstream-1733847252.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210527/1734475266.html

россия

балтийское море

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, джо байден, польша, в мире