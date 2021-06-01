В Польше заявили, что США уступили Европу России
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил уступить Центральную Европу Берлину и Москве, объявив об отмене санкций против компаний, участвующих в проекте "Северного потока—2". Таким мнением с Radio Maryja поделился польский историк, профессор Мечислав Рыба.
"Речь идет об обходе Центральной Европы и соединении Германии и России в одну газовую магистраль. Это вызывает беспокойство. Почему США сделали это?" — задается вопрос эксперт.
Он ссылается на заявление американского лидера, в котором он объясняет отмену санкций хорошими отношениями с Германией, "ведь она является союзником США". По мнению Рыбы, это предоставляет Берлину полную свободу действий в Европе, что также касается отношений с Россией.
"Все говорит о том, что американцы делают главную ставку на глобальную схватку с Китаем, тогда как Германия и Россия должны играть свою роль в этом альянсе", — пишет историк.
Вместе с тем он считает, что Москва не намерена к нему присоединяться, да и Берлин находится в сомнениях.
Кроме того, США фактически передали управление Центральной Европой Германии, отметил Рыба.
"Мы возвращаемся во времена Барака Обамы или Билла Клинтона. Россия чувствует слабость США, и она очень близко подошла к нашим границам", — пояснил политолог.
Он заключил, что Польше следует начать беспокоится, так как Германия может ликвидировать ее угольный сектор и, таким образом, подчинить в энергетическом плане.
Профессор допустил, что через некоторое время Варшава будет покупать энергию у Германии, производящуюся на основе российского газа. Поэтому Польше нужно ответить на этот вызов, чтобы защитить независимость страны, подытожил он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против активно выступают США. Сейчас он реализован на 95%, осталось проложить несколько десятков километров труб.
В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу. В ФРГ всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона.