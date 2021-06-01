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Лукашевич назвал проект о коренных народах Украины дискриминационным
Лукашевич назвал проект о коренных народах Украины дискриминационным - РИА Новости, 01.06.2021
Лукашевич назвал проект о коренных народах Украины дискриминационным
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах Украины дискриминационным. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:12
2021-06-01T16:12
россия
обсе
александр лукашевич
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах Украины дискриминационным.Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Проект закона "О коренных народах Украины" не включил русских в перечень коренных народов.По его словам, предварительный анализ показывает, что законопроект - "абсолютная дискриминация национальных меньшинств", российской стороне небезразлично, как этот закон будет выполняться на территории Украины.Законопроектом гарантируются коренным народам Украины права создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.
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россия, обсе, александр лукашевич, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Лукашевич назвал проект о коренных народах Украины дискриминационным

16:12 01.06.2021
 
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах Украины дискриминационным.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Проект закона "О коренных народах Украины" не включил русских в перечень коренных народов.

"После того, как появился этот проект, мы попросили украинских представителей прокомментировать, как это соотносится с конституционными нормами по защите прав национальных меньшинств, чем будет заниматься эта законная норма, права каких этносов будут защищаться через это законодательство", - сказал Лукашевич в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

По его словам, предварительный анализ показывает, что законопроект - "абсолютная дискриминация национальных меньшинств", российской стороне небезразлично, как этот закон будет выполняться на территории Украины.
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Законопроектом гарантируются коренным народам Украины права создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.
 
РоссияОБСЕАлександр ЛукашевичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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