Лукашевич назвал проект о коренных народах Украины дискриминационным
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах Украины дискриминационным.
Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Проект закона "О коренных народах Украины" не включил русских в перечень коренных народов.
"После того, как появился этот проект, мы попросили украинских представителей прокомментировать, как это соотносится с конституционными нормами по защите прав национальных меньшинств, чем будет заниматься эта законная норма, права каких этносов будут защищаться через это законодательство", - сказал Лукашевич в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
По его словам, предварительный анализ показывает, что законопроект - "абсолютная дискриминация национальных меньшинств", российской стороне небезразлично, как этот закон будет выполняться на территории Украины.
Законопроектом гарантируются коренным народам Украины права создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.