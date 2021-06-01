https://ria.ru/20210601/ukraina-1735116483.html

Лукашевич назвал проект о коренных народах Украины дискриминационным

Лукашевич назвал проект о коренных народах Украины дискриминационным - РИА Новости, 01.06.2021

Лукашевич назвал проект о коренных народах Украины дискриминационным

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах Украины дискриминационным. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:12

2021-06-01T16:12

2021-06-01T16:12

россия

обсе

александр лукашевич

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал законопроект украинского президента Владимира Зеленского о коренных народах Украины дискриминационным.Ранее Зеленский внес в Верховную раду проект закона "О коренных народах Украины", который определяет права коренных народов в государстве и особенности их реализации, он помечен как неотложный. Проект закона "О коренных народах Украины" не включил русских в перечень коренных народов.По его словам, предварительный анализ показывает, что законопроект - "абсолютная дискриминация национальных меньшинств", российской стороне небезразлично, как этот закон будет выполняться на территории Украины.Законопроектом гарантируются коренным народам Украины права создавать свои учебные заведения и обучаться на языке соответствующего коренного народа, а также создавать свои СМИ. Также в документе отмечается, что государство обязуется гарантировать защиту коренных народов Украины от актов геноцида или любых других актов коллективного принуждения или насилия.

https://ria.ru/20210530/mova-1734655421.html

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россия, обсе, александр лукашевич, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире