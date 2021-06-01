https://ria.ru/20210601/uchastniki-1735137858.html

Через АНО "РСВ" за три года прошло пять миллионов человек

Через АНО "РСВ" за три года прошло пять миллионов человек - РИА Новости, 01.06.2021

Через АНО "РСВ" за три года прошло пять миллионов человек

Через платформу "Россия - страна возможностей" за три года ее существования прошло пять миллионов человек, более четырех миллионов из которых — школьники и... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:41

2021-06-01T17:41

2021-06-01T17:41

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

россия

алексей комиссаров

образование - общество

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Через платформу "Россия - страна возможностей" за три года ее существования прошло пять миллионов человек, более четырех миллионов из которых — школьники и студенты, сообщил генеральный директор организации Алексей Комиссаров.Многие кружки и секции в России, как отметил глава организации, остаются платными. При этом проекты платформы реализуются бесплатно. Кроме того, организовывается доступность дистанционного участия.

https://ria.ru/20210522/rsv-1733342202.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), россия, алексей комиссаров, образование - общество