Через АНО "РСВ" за три года прошло пять миллионов человек
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"Участники проектов платформы "Россия- страна возможностей"
© Фото : пресс-служба АНО "Россия-страна возможностей"
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Через платформу "Россия - страна возможностей" за три года ее существования прошло пять миллионов человек, более четырех миллионов из которых — школьники и студенты, сообщил генеральный директор организации Алексей Комиссаров.
"Совсем недавно нашей организации исполнилось три года… И вроде это так мало, и в то же время уже за эти года через платформу прошли более пяти миллионов человек. У нас на сегодняшний день 26 проектов на платформе. И конечно, в первую очередь мы нацелены на молодежь, на студентов, на школьников, из вот этих пяти миллионов более четырех миллионов - это как раз школьники и студенты", - рассказал Комиссаров на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Многие кружки и секции в России, как отметил глава организации, остаются платными. При этом проекты платформы реализуются бесплатно. Кроме того, организовывается доступность дистанционного участия.
"Мы совершенно точно за эти три года научились очень хорошо выявлять лучших ребят и давать им возможность продвинуться. Но пока, на мой взгляд, мы не очень хорошо работаем с теми, кто прошел через все проекты, это наш вызов на сегодняшний день. Мы должны сделать так, чтобы мы этих детей, этих студентов не теряли, чтобы мы с ними продолжали работать", - отметил Комиссаров.