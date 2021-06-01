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В Кремле не стали называть дату возобновления авиасообщения с Египтом
В Кремле не стали называть дату возобновления авиасообщения с Египтом - РИА Новости, 01.06.2021
В Кремле не стали называть дату возобновления авиасообщения с Египтом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату возобновления авиасообщения с курортами Египта, отметив, что инспекционные поездки туда уже... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:37
2021-06-01T13:08
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коронавирус covid-19
россия
хургада
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египет
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату возобновления авиасообщения с курортами Египта, отметив, что инспекционные поездки туда уже были, и решение по их итогам будет принимать оперативный штаб правительства."После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос о датах возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.Он подтвердил, что в Хургаду и Шарм-эль-Шейх приезжали с проверками российские специалисты, сказав, что "действительно такие инспекционные поездки имели место", и российские специалисты "на месте со всем ознакомились".На вопрос, известны ли даты принятия этого решения, представитель Кремля сказал, что "это целиком и полностью прерогатива оперативного штаба".На вопрос, известно ли ему, прошли ли проверки российских инспекторов аэропорты Египта, Песков повторил, что "нужно дождаться решения штаба".
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коронавирус covid-19, россия, хургада, дмитрий песков, египет, турция, в мире

В Кремле не стали называть дату возобновления авиасообщения с Египтом

12:37 01.06.2021 (обновлено: 13:08 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату возобновления авиасообщения с курортами Египта, отметив, что инспекционные поездки туда уже были, и решение по их итогам будет принимать оперативный штаб правительства.
"После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос о датах возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.
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Он подтвердил, что в Хургаду и Шарм-эль-Шейх приезжали с проверками российские специалисты, сказав, что "действительно такие инспекционные поездки имели место", и российские специалисты "на месте со всем ознакомились".
На вопрос, известны ли даты принятия этого решения, представитель Кремля сказал, что "это целиком и полностью прерогатива оперативного штаба".
На вопрос, известно ли ему, прошли ли проверки российских инспекторов аэропорты Египта, Песков повторил, что "нужно дождаться решения штаба".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияХургадаДмитрий ПесковЕгипетТурцияВ мире
 
 
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