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В Кремле не стали называть дату возобновления авиасообщения с Египтом

В Кремле не стали называть дату возобновления авиасообщения с Египтом - РИА Новости, 01.06.2021

В Кремле не стали называть дату возобновления авиасообщения с Египтом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату возобновления авиасообщения с курортами Египта, отметив, что инспекционные поездки туда уже... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:37

2021-06-01T12:37

2021-06-01T13:08

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал называть дату возобновления авиасообщения с курортами Египта, отметив, что инспекционные поездки туда уже были, и решение по их итогам будет принимать оперативный штаб правительства."После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", - сказал Песков, отвечая на вопрос о датах возобновления авиасообщения между Россией и Египтом.Он подтвердил, что в Хургаду и Шарм-эль-Шейх приезжали с проверками российские специалисты, сказав, что "действительно такие инспекционные поездки имели место", и российские специалисты "на месте со всем ознакомились".На вопрос, известны ли даты принятия этого решения, представитель Кремля сказал, что "это целиком и полностью прерогатива оперативного штаба".На вопрос, известно ли ему, прошли ли проверки российских инспекторов аэропорты Египта, Песков повторил, что "нужно дождаться решения штаба".

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коронавирус covid-19, россия, хургада, дмитрий песков, египет, турция, в мире