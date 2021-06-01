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Вологодская область
https://ria.ru/20210601/transport-1735109224.html
Череповец получит дополнительно 30 единиц общественного транспорта
Череповец получит дополнительно 30 единиц общественного транспорта - РИА Новости, 01.06.2021
Череповец получит дополнительно 30 единиц общественного транспорта
Череповец в течение 2021 года получит дополнительно 12 трамваев и 18 автобусов на газомоторном топливе в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:33
2021-06-01T15:33
вологодская область
виктория абрамченко
череповец
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 1 июн – РИА Новости. Череповец в течение 2021 года получит дополнительно 12 трамваев и 18 автобусов на газомоторном топливе в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор Олег Кувшинников в понедельник после совещания под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.По словам главы региона, за счет федерального бюджета в этом году продолжится замена общественного транспорта низкого экологического класса автобусами на газомоторном топливе, а также новым электрическим транспортом."Объем инвестиций из федерального бюджета колоссальный. В прошлом году Череповец уже получил 17 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе, еще 17 поступили в этом году. До конца текущего года город получит еще 18 новых автобусов на газомоторном топливе. Кроме этого, сегодня было принято решение о выделении 574 миллионов рублей на закупку 12 низкопольных трамваев для Череповца, которые позволят снизить концентрацию диоксида азота от работы общественного транспорта. Трамваи будут закуплены и поставлены в этом году", - рассказал глава региона.В общей сложности, с учетом 25 автобусов на газомоторном топливе, закупленных в 2019 году по региональной программе "Ваш автобус", парк общественного транспорта Череповца пополнится 89 единицами современного экологического класса. Вместе с плановой модернизацией промышленных предприятий это позволит достичь плановых показателей по снижению загрязнения атмосферы Череповца на 20% по сравнению с уровнем 2017 года.
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виктория абрамченко, череповец, олег кувшинников

Череповец получит дополнительно 30 единиц общественного транспорта

15:33 01.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГород Череповец
Город Череповец - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ВОЛОГДА, 1 июн – РИА Новости. Череповец в течение 2021 года получит дополнительно 12 трамваев и 18 автобусов на газомоторном топливе в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор Олег Кувшинников в понедельник после совещания под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.
По словам главы региона, за счет федерального бюджета в этом году продолжится замена общественного транспорта низкого экологического класса автобусами на газомоторном топливе, а также новым электрическим транспортом.
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26 мая, 10:48Вологодская область
В Череповце добились снижения загрязненности воздуха на 12 процентов
"Объем инвестиций из федерального бюджета колоссальный. В прошлом году Череповец уже получил 17 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе, еще 17 поступили в этом году. До конца текущего года город получит еще 18 новых автобусов на газомоторном топливе. Кроме этого, сегодня было принято решение о выделении 574 миллионов рублей на закупку 12 низкопольных трамваев для Череповца, которые позволят снизить концентрацию диоксида азота от работы общественного транспорта. Трамваи будут закуплены и поставлены в этом году", - рассказал глава региона.
В общей сложности, с учетом 25 автобусов на газомоторном топливе, закупленных в 2019 году по региональной программе "Ваш автобус", парк общественного транспорта Череповца пополнится 89 единицами современного экологического класса.
Вместе с плановой модернизацией промышленных предприятий это позволит достичь плановых показателей по снижению загрязнения атмосферы Череповца на 20% по сравнению с уровнем 2017 года.
 
Вологодская областьВиктория АбрамченкоЧереповецОлег Кувшинников
 
 
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