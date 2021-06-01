https://ria.ru/20210601/transport-1735109224.html

Череповец получит дополнительно 30 единиц общественного транспорта

Череповец получит дополнительно 30 единиц общественного транспорта - РИА Новости, 01.06.2021

Череповец получит дополнительно 30 единиц общественного транспорта

Череповец в течение 2021 года получит дополнительно 12 трамваев и 18 автобусов на газомоторном топливе в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:33

2021-06-01T15:33

2021-06-01T15:33

вологодская область

виктория абрамченко

череповец

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 1 июн – РИА Новости. Череповец в течение 2021 года получит дополнительно 12 трамваев и 18 автобусов на газомоторном топливе в рамках федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил губернатор Олег Кувшинников в понедельник после совещания под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.По словам главы региона, за счет федерального бюджета в этом году продолжится замена общественного транспорта низкого экологического класса автобусами на газомоторном топливе, а также новым электрическим транспортом."Объем инвестиций из федерального бюджета колоссальный. В прошлом году Череповец уже получил 17 новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе, еще 17 поступили в этом году. До конца текущего года город получит еще 18 новых автобусов на газомоторном топливе. Кроме этого, сегодня было принято решение о выделении 574 миллионов рублей на закупку 12 низкопольных трамваев для Череповца, которые позволят снизить концентрацию диоксида азота от работы общественного транспорта. Трамваи будут закуплены и поставлены в этом году", - рассказал глава региона.В общей сложности, с учетом 25 автобусов на газомоторном топливе, закупленных в 2019 году по региональной программе "Ваш автобус", парк общественного транспорта Череповца пополнится 89 единицами современного экологического класса. Вместе с плановой модернизацией промышленных предприятий это позволит достичь плановых показателей по снижению загрязнения атмосферы Череповца на 20% по сравнению с уровнем 2017 года.

https://ria.ru/20210526/vozdukh-1733933172.html

череповец

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, череповец, олег кувшинников