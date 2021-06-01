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Липецкая область
https://ria.ru/20210601/tekhnopark-1735127512.html
Количество резидентов липецкого технопарка возросло до тридцати
Количество резидентов липецкого технопарка возросло до тридцати - РИА Новости, 01.06.2021
Количество резидентов липецкого технопарка возросло до тридцати
Три новых резидента приступят к работе в технопарке Липецка до конца года, создав более двухсот новых рабочих мест, таким образом количество резидентов... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:52
2021-06-01T16:52
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Три новых резидента приступят к работе в технопарке Липецка до конца года, создав более двухсот новых рабочих мест, таким образом количество резидентов технопарка увеличилось до 30, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, все резиденты представляют тот бизнес, который необходим в регионе. Один из новых резидентов - компания "Астекс Индастри", которая планирует организовать производство комплектующих для светопрозрачных конструкций. За пять лет предполагается создать сборочное производство комплектующих, а затем заместить часть импортных материалов на детали собственного производства. Стоимость реализации проекта почти 90 миллионов рублей. По словам гендиректора компании, подбирая площадку для нового производства, специалисты побывали в Воронеже и Белгороде, но выбор остановили именно на липецком технопарке, который привлекает своим выгодным, с точки зрения логистики, географическим положением, пакетом предоставляемых резидентам льгот и идеально подходящим для организации производства помещением.Второй новый резидент - компания "Летс Трейд" - инвестирует 124 миллиона рублей в производство пищевых трубочек, которые в последнее время пользуются большим спросом у производителей соков и напитков. Они легко компостируются и разлагаются, не нанося вреда природе. Третий новый резидент технопарка - научно-технологический центр "Быстрая керамика" - молодая компания из Липецкой области, занимающаяся разработкой нового материала, необходимого для качественных изменений в отрасли по производству изделий на основе диопсидовой керамики. Проект одобрен Фондом содействия инновациям и в настоящее время проходит экспертизу в Сколково. В технопарке Липецка компания запустит эталонный минизавод по выпуску керамических изделий различного назначения. По словам разработчиков, новая технология произведет технологическую перезагрузку отрасли массовой керамики в стране и создаст возможности для экспорта. Продукция минизавода будет выходить малыми сериями.
https://ria.ru/20210531/doroga-1734979396.html
https://ria.ru/20210531/lipetsk-1735003614.html
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игорь артамонов, липецк

Количество резидентов липецкого технопарка возросло до тридцати

16:52 01.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИгорь Артамонов
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛИПЕЦК, 1 июн – РИА Новости. Три новых резидента приступят к работе в технопарке Липецка до конца года, создав более двухсот новых рабочих мест, таким образом количество резидентов технопарка увеличилось до 30, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, все резиденты представляют тот бизнес, который необходим в регионе.
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Один из новых резидентов - компания "Астекс Индастри", которая планирует организовать производство комплектующих для светопрозрачных конструкций. За пять лет предполагается создать сборочное производство комплектующих, а затем заместить часть импортных материалов на детали собственного производства. Стоимость реализации проекта почти 90 миллионов рублей. По словам гендиректора компании, подбирая площадку для нового производства, специалисты побывали в Воронеже и Белгороде, но выбор остановили именно на липецком технопарке, который привлекает своим выгодным, с точки зрения логистики, географическим положением, пакетом предоставляемых резидентам льгот и идеально подходящим для организации производства помещением.
Второй новый резидент - компания "Летс Трейд" - инвестирует 124 миллиона рублей в производство пищевых трубочек, которые в последнее время пользуются большим спросом у производителей соков и напитков. Они легко компостируются и разлагаются, не нанося вреда природе.
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Вчера, 19:52Липецкая область
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Третий новый резидент технопарка - научно-технологический центр "Быстрая керамика" - молодая компания из Липецкой области, занимающаяся разработкой нового материала, необходимого для качественных изменений в отрасли по производству изделий на основе диопсидовой керамики. Проект одобрен Фондом содействия инновациям и в настоящее время проходит экспертизу в Сколково. В технопарке Липецка компания запустит эталонный минизавод по выпуску керамических изделий различного назначения. По словам разработчиков, новая технология произведет технологическую перезагрузку отрасли массовой керамики в стране и создаст возможности для экспорта. Продукция минизавода будет выходить малыми сериями.
"Проекты разные, но при этом перспективные и правильные с точки зрения направления, в котором мы пытаемся идти - это создание компонентов для той продукции, которая уже производится в нашей области в больших масштабах. Кроме того, все проекты связаны с импортозамещением, использованием новых технологий, экологичностью производства", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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