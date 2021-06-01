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Разрешения на перевозку строительного мусора выдают на портале госуслуг

Разрешения на перевозку строительного мусора выдают на портале госуслуг - РИА Новости, 01.06.2021

Разрешения на перевозку строительного мусора выдают на портале госуслуг

Глава министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал, что на портале госуслуг региона... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T19:45

2021-06-01T19:45

2021-06-01T19:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал, что на портале госуслуг региона начали выдавать специальные разрешения на перевозку строительных отходов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства. По его словам, услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить это разрешение. Зампред областного правительства – министр экологии и природопользования Андрей Разин добавил, что эта мера поможет навести порядок и избежать несанкционированных сборов мусора."Губернатор поручил ввести тотальный цифровой контроль за машинами, обеспечивающими эти услуги, и исключить тех, кто использует серые и незаконные схемы", – напомнил чиновник.Отмечается, что в Подмосковье развернуто 11 площадок, предназначенных для утилизации строительных отходов. Еще четыре точки планируется открыть до конца года.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)