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Разрешения на перевозку строительного мусора выдают на портале госуслуг
Разрешения на перевозку строительного мусора выдают на портале госуслуг - РИА Новости, 01.06.2021
Разрешения на перевозку строительного мусора выдают на портале госуслуг
Глава министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал, что на портале госуслуг региона... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T19:45
2021-06-01T19:45
2021-06-01T19:45
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Глава министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал, что на портале госуслуг региона начали выдавать специальные разрешения на перевозку строительных отходов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства. По его словам, услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить это разрешение. Зампред областного правительства – министр экологии и природопользования Андрей Разин добавил, что эта мера поможет навести порядок и избежать несанкционированных сборов мусора."Губернатор поручил ввести тотальный цифровой контроль за машинами, обеспечивающими эти услуги, и исключить тех, кто использует серые и незаконные схемы", – напомнил чиновник.Отмечается, что в Подмосковье развернуто 11 площадок, предназначенных для утилизации строительных отходов. Еще четыре точки планируется открыть до конца года.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Глава министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар рассказал, что на портале госуслуг региона начали выдавать специальные разрешения на перевозку строительных отходов. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"С 1 июня перевозку и размещение отходов будут контролировать через автоматизированные системы, а выдача соответствующих разрешений на перемещение стройотходов теперь ведется на региональном портале госуслуг", – уточнил министр.
По его словам, услуга предоставляется бесплатно в течение семи рабочих дней. Индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить это разрешение.
Зампред областного правительства – министр экологии и природопользования Андрей Разин добавил, что эта мера поможет навести порядок и избежать несанкционированных сборов мусора.
"Губернатор поручил ввести тотальный цифровой контроль за машинами, обеспечивающими эти услуги, и исключить тех, кто использует серые и незаконные схемы", – напомнил чиновник.
Отмечается, что в Подмосковье развернуто 11 площадок, предназначенных для утилизации строительных отходов. Еще четыре точки планируется открыть до конца года.