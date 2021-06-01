https://ria.ru/20210601/ssha-1735125357.html

В США выявили минимальное число случаев COVID-19 с марта 2020 года

В США выявили минимальное число случаев COVID-19 с марта 2020 года - РИА Новости, 01.06.2021

В США выявили минимальное число случаев COVID-19 с марта 2020 года

Число случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 5 735, это новый минимальный суточный прирост с марта 2020 года, скончались ещё 138 человек,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:42

2021-06-01T16:42

2021-06-01T16:57

распространение коронавируса

здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 5 735, это новый минимальный суточный прирост с марта 2020 года, скончались ещё 138 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Согласно данным университета Хопкинса, показатель ниже нынешнего был зафиксирован 16 марта прошлого года. Тогда число заболевших COVID-19 составило 5068.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33,2 миллиона зараженных, скончались более 594,5 тысячи пациентов с COVID-19. Свыше 294,6 миллиона американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает университет Хопкинса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первую дозу вакцины получили 167,7 тысяч человек, обе прививки сделали 135 тысяч американцев.

https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734857809.html

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здоровье - общество, сша, в мире