https://ria.ru/20210601/ssha-1735125357.html
В США выявили минимальное число случаев COVID-19 с марта 2020 года
В США выявили минимальное число случаев COVID-19 с марта 2020 года - РИА Новости, 01.06.2021
В США выявили минимальное число случаев COVID-19 с марта 2020 года
Число случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 5 735, это новый минимальный суточный прирост с марта 2020 года, скончались ещё 138 человек,... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:42
2021-06-01T16:42
2021-06-01T16:57
распространение коронавируса
здоровье - общество
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969863_0:325:3062:2047_1920x0_80_0_0_b3253ccdb25b84fc68c58ff9b6341706.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Число случаев коронавируса в США за прошедшие сутки увеличилось на 5 735, это новый минимальный суточный прирост с марта 2020 года, скончались ещё 138 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.Согласно данным университета Хопкинса, показатель ниже нынешнего был зафиксирован 16 марта прошлого года. Тогда число заболевших COVID-19 составило 5068.Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33,2 миллиона зараженных, скончались более 594,5 тысячи пациентов с COVID-19. Свыше 294,6 миллиона американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает университет Хопкинса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первую дозу вакцины получили 167,7 тысяч человек, обе прививки сделали 135 тысяч американцев.
https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734857809.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969863_805:788:2483:2047_1920x0_80_0_0_718bb0e24cecc99e0ca453a4a15b97b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Число случаев коронавируса в США
за прошедшие сутки увеличилось на 5 735, это новый минимальный суточный прирост с марта 2020 года, скончались ещё 138 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Согласно данным университета Хопкинса, показатель ниже нынешнего был зафиксирован 16 марта прошлого года. Тогда число заболевших COVID-19 составило 5068.
Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США - порядка 300 тысяч - был зарегистрирован в начале года. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев COVID - более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.
В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33,2 миллиона зараженных, скончались более 594,5 тысячи пациентов с COVID-19. Свыше 294,6 миллиона американцев получили дозы вакцины от коронавируса, сообщает университет Хопкинса. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), первую дозу вакцины получили 167,7 тысяч человек, обе прививки сделали 135 тысяч американцев.