Реготделение Союзмаша в Самарской области вошло в пятерку лучших в России
17:15 01.06.2021 (обновлено: 19:23 01.06.2021)
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской областиРеготделение Союзмаша в Самарской области вошло в пятерку лучших в России
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Самарской области
САМАРА, 1 июн – РИА Новости. Самарское реготделение Союза машиностроителей России вошло пятерку лучших в стране, сообщила пресс-служба правительства региона.
Во вторник, 1 июня, губернатор Самарской области принял участие в отчетно-выборном съезде Союза машиностроителей России.
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"Об итогах деятельности Союзмаша рассказал председатель, генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что в настоящее время реготделения функционируют в 72 субъектах РФ. При этом наиболее эффективно работают реготделения в Самарской, Тульской, Ростовской и Пензенской областях, Республике Башкортостан", - говорится в сообщении.
По словам Азарова, слова которого приводит пресс-служба, успехов удалось добиться благодаря тесному сотрудничеству регионального, федерального правительства и Союзмаша. Объем отгрузки в машиностроительном комплексе Самарской области за прошлый год составил 38,5% от общего объема промышленных товаров региона.
По данным пресс-службы, губернатор Самарской области в прошлом году в период пандемии одним из первых в стране глав регионов принял решение о возобновлении деятельности крупных промпредприятий с учетом соблюдения всех мер эпидемиологической безопасности. Кроме того, по информации пресс-службы, Азаров выступил с рядом инициатив, включая предложение о возобновлении работы предприятий производственно-сбытовой цепочки "АвтоВАЗа". Инициативы были поддержаны, благодаря чему в 2020 году в Самарской области произведено более 25% всех легковых автомобилей, выпускаемых в стране, уточнили в пресс-службе.
"Благодаря совместной, слаженной работе удалось избежать развития наихудшего сценария, в том числе по нашему гиганту "АвтоВАЗу". При этом, мы фиксируем рост в тяжелом машиностроении, производстве машин и оборудования: в тяжелом машиностроении отгрузка продукции составила почти 105% по сравнению с 2019 годом, в производстве машин и оборудования – 118,3%. Индекс промышленного производства - 109,3%", - цитирует Азарова пресс-служба.
По словам губернатора, Самарская область также договорила с региональным Союмашем об активном участии в нацпроекте "Производительность труда". На сегодняшний день 97 крупных предприятий, в том числе 48 машиностроительных комплексов, участвуют в его реализации на территории региона. В результате в 2019 году рост производительности на крупных и средних предприятиях области составил 8,3%.