Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
В мире
https://ria.ru/20210601/sotrudnichestvo-1735088841.html
Главы МИД России и Монголии договорились об укреплении сотрудничества
Главы МИД России и Монголии договорились об укреплении сотрудничества - РИА Новости, 01.06.2021
Главы МИД России и Монголии договорились об укреплении сотрудничества
Россия и Монголия договорились об укреплении дальнейшего сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:57
2021-06-01T13:57
в мире
россия
сергей лавров
монголия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735089869_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_21fae362301598c86119ddbda145c85f.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия и Монголия договорились об укреплении дальнейшего сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы подчеркнули сегодня обоюдную нацеленность на то, что будем и далее укреплять наши связи... В этом году мы празднуем знаковый юбилей - столетие установления дипломатических отношений между нашими странами, по этому поводу мы согласовали масштабный план совместных торжественных мероприятий", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.Министр также добавил, что стороны выразили поддержку организации мероприятий межправительственной торгово-экономической комиссии. "Планируется полноценное пленарное заседание на основе согласованного сопредседателями содержательного протокола", - отметил Лавров.Главы МИД также обсудили взаимодействие в международных организациях, в том числе в ООН, а также по линии различных форумов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20210601/mongoliya-1735086158.html
россия
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735089869_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_bc6a5c0d9fdb876610a74ee34b19dde1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, монголия, политика

Главы МИД России и Монголии договорились об укреплении сотрудничества

13:57 01.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Монголии С. Лаврова и Б. Батцэцэг
Встреча глав МИД РФ и Монголии С. Лаврова и Б. Батцэцэг - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия и Монголия договорились об укреплении дальнейшего сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы подчеркнули сегодня обоюдную нацеленность на то, что будем и далее укреплять наши связи... В этом году мы празднуем знаковый юбилей - столетие установления дипломатических отношений между нашими странами, по этому поводу мы согласовали масштабный план совместных торжественных мероприятий", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
Вчера, 13:41
В Монголии рассказали о перспективах встречи нового президента с Путиным
Министр также добавил, что стороны выразили поддержку организации мероприятий межправительственной торгово-экономической комиссии.
"Планируется полноценное пленарное заседание на основе согласованного сопредседателями содержательного протокола", - отметил Лавров.
Главы МИД также обсудили взаимодействие в международных организациях, в том числе в ООН, а также по линии различных форумов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
 
В миреРоссияСергей ЛавровМонголияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния