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Главы МИД России и Монголии договорились об укреплении сотрудничества
Главы МИД России и Монголии договорились об укреплении сотрудничества - РИА Новости, 01.06.2021
Главы МИД России и Монголии договорились об укреплении сотрудничества
Россия и Монголия договорились об укреплении дальнейшего сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:57
2021-06-01T13:57
2021-06-01T13:57
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия и Монголия договорились об укреплении дальнейшего сотрудничества, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Мы подчеркнули сегодня обоюдную нацеленность на то, что будем и далее укреплять наши связи... В этом году мы празднуем знаковый юбилей - столетие установления дипломатических отношений между нашими странами, по этому поводу мы согласовали масштабный план совместных торжественных мероприятий", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг.Министр также добавил, что стороны выразили поддержку организации мероприятий межправительственной торгово-экономической комиссии. "Планируется полноценное пленарное заседание на основе согласованного сопредседателями содержательного протокола", - отметил Лавров.Главы МИД также обсудили взаимодействие в международных организациях, в том числе в ООН, а также по линии различных форумов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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