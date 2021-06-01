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"Колгейт-Палмолив" и "Перекресток" помогают восстановить леса России

"Колгейт-Палмолив" и "Перекресток" помогают восстановить леса России - РИА Новости, 01.06.2021

"Колгейт-Палмолив" и "Перекресток" помогают восстановить леса России

Бескрайние леса – одна из первых ассоциаций, которая возникает в связи с Россией. Древесная растительность нашей страны всегда поражала своей чистотой и большой РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:02

2021-06-01T13:02

2021-06-01T13:02

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МОСКВА, 1 июн – Пресс-служба АО "Колгейт-Палмолив". Бескрайние леса – одна из первых ассоциаций, которая возникает в связи с Россией. Древесная растительность нашей страны всегда поражала своей чистотой и большой площадью. К сожалению, с каждым годом этого богатства становится всё меньше. По данным WWF, из-за заготовки древесины, строительства дорог, добычи полезных ископаемых и пожаров Россия теряет более 1 500 000 га первозданных лесов. Темпы их истребления с годами только растут. Учеными подсчитано, что уже через 80 лет мы можем безвозвратно потерять наше лесное богатство.Каждый человек может улучшить экологию, но влияние бизнеса на ситуацию намного масштабнее. В рамках глобальной стратегии устойчивого развития компания "Колгейт" (Colgate) ставит перед собой амбициозную цель к 2025 году сократить количество пластиковых отходов и полностью перейти на перерабатываемую упаковку."Перекресток" — российская сеть супермаркетов с 25-летней историей, которая позиционирует себя как супермаркет полезных привычек. В рамках стратегии устойчивого развития X5 Group (в которую входит торговая сеть), "Перекрёсток" активно развивает экологические и социальные программы, повышает уровень сервиса и обратной связи - изучает лучшие мировые практики для создания бизнеса, ответственного за будущее общества и планеты. Миссия "зеленого" ритейлера – развивать направление осознанного потребления среди россиян.Сolgate и Palmolive в коллаборации с "Перекресток" запустили эко-проект, благодаря которому каждый покупатель сможет помочь восстановить и приумножить леса России."Большое дело вырастает из малого!" – под таким девизом объединились Colgate, Palmolive и "Перекресток", чтобы помочь спасти леса России. Благодаря этой коллаборации, каждый сможет внести свой личный вклад в восстановление природного разнообразия.Во-первых, забота об окружающей среде начинается с осознанного потребления, перейти к которому можно, купив зубные пасты Colgate из новой линейки с натуральными ингредиентами и Smile For Good*, а также зубную щетку Colgate Бамбук и гели для душа Palmolive. Упаковки этих продуктов подлежат вторичной переработке.Во-вторых, покупатели "Перекрестка" смогут напрямую поучаствовать в восстановлении природы. В период с 1 по 30 июня 2021 года при покупке двух продуктов Colgate и/или Palmolive, отмеченных специальным стикером, каждый получит на кассе магазина “Перекресток” набор с семенами черной сосны, из которого можно будет вырастить дерево в любом регионе России.Общий срок проведения акции с 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года, включая период совершения покупок. Организатор акции - ООО "ОРАНДЖ". В промо-акции участвует ограниченный ассортимент товаров Colgate и Palmolive.Информация об организаторе акции, сроках, количестве призов, месте и порядке их получения размещена на странице акции. Акция действует в ряде торговых точек сети "Перекресток". Полный список участвующих точек уточняйте в правилах акции на странице акции. Количество призов ограничено.Colgate-Palmolive - ведущая мировая компания по производству потребительских товаров, специализирующаяся на уходе за полостью рта, личной гигиене, продуктах для дома, продуктах питания и товарах для домашних животных. Продукция компании представлена более чем в 200 странах. Компания также получила признание за свое лидерство и инновации в продвижении экологической повестки и идеи устойчивого развития общества, в том числе за достижения в экономии воды, сокращении отходов, содействии утилизации и улучшении здоровья полости рта детей благодаря программе "Ослепительная улыбка на всю жизнь".*Смайл фор гудПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы