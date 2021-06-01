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В Кремле объяснили "спартанскую обстановку" кабинета Путина в Сочи
В Кремле объяснили "спартанскую обстановку" кабинета Путина в Сочи - РИА Новости, 01.06.2021
В Кремле объяснили "спартанскую обстановку" кабинета Путина в Сочи
В Кремле объяснили "спартанскую обстановку" в кабинете президента РФ Владимира Путина в Сочи рабочим характером встречи с уполномоченным по правам ребенка в РФ... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:35
2021-06-01T13:55
анна кузнецова
общество
в россии
россия
владимир путин
сочи
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Кремле объяснили "спартанскую обстановку" в кабинете президента РФ Владимира Путина в Сочи рабочим характером встречи с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой.В понедельник Путин провел встречу с Кузнецовой в Сочи. Журналист, задавая вопрос пресс-секретарю президента РФ, обратил внимание на кадры, полученные со встречи Путина и Кузнецовой, отметив, что в кабинете президента практически голые стены, отсутствует герб и вообще "спартанская обстановка".
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анна кузнецова, общество, россия, владимир путин, сочи

В Кремле объяснили "спартанскую обстановку" кабинета Путина в Сочи

13:35 01.06.2021 (обновлено: 13:55 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи в Сочи. Стоп-кадр видео
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи в Сочи. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Кремле объяснили "спартанскую обстановку" в кабинете президента РФ Владимира Путина в Сочи рабочим характером встречи с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой.
В понедельник Путин провел встречу с Кузнецовой в Сочи.
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Журналист, задавая вопрос пресс-секретарю президента РФ, обратил внимание на кадры, полученные со встречи Путина и Кузнецовой, отметив, что в кабинете президента практически голые стены, отсутствует герб и вообще "спартанская обстановка".
"Это рабочий кабинет президента в Сочи, абсолютно не новый кабинет, там есть и герб, просто не попал в кадр, но это рабочий кабинет, рабочая обстановка, потому что все-таки встреча носила не церемониальный, а именно рабочий характер. Кузнецова именно докладывала об итогах своей деятельности за минувший год. Поэтому все и носило такой рабочий характер", - сказал Песков.
 
В РоссииАнна КузнецоваОбществоРоссияВладимир ПутинСочи
 
 
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