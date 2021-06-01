В Кремле объяснили "спартанскую обстановку" кабинета Путина в Сочи

"Это рабочий кабинет президента в Сочи, абсолютно не новый кабинет, там есть и герб, просто не попал в кадр, но это рабочий кабинет, рабочая обстановка, потому что все-таки встреча носила не церемониальный, а именно рабочий характер. Кузнецова именно докладывала об итогах своей деятельности за минувший год. Поэтому все и носило такой рабочий характер", - сказал Песков.