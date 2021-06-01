В Кремле объяснили "спартанскую обстановку" кабинета Путина в Сочи
13:35 01.06.2021 (обновлено: 13:55 01.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи в Сочи. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Кремле объяснили "спартанскую обстановку" в кабинете президента РФ Владимира Путина в Сочи рабочим характером встречи с уполномоченным по правам ребенка в РФ Анной Кузнецовой.
В понедельник Путин провел встречу с Кузнецовой в Сочи.
Журналист, задавая вопрос пресс-секретарю президента РФ, обратил внимание на кадры, полученные со встречи Путина и Кузнецовой, отметив, что в кабинете президента практически голые стены, отсутствует герб и вообще "спартанская обстановка".
"Это рабочий кабинет президента в Сочи, абсолютно не новый кабинет, там есть и герб, просто не попал в кадр, но это рабочий кабинет, рабочая обстановка, потому что все-таки встреча носила не церемониальный, а именно рабочий характер. Кузнецова именно докладывала об итогах своей деятельности за минувший год. Поэтому все и носило такой рабочий характер", - сказал Песков.