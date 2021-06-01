Медведев прокомментировал законодательство о СМИ-иноагентах
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в форуме "Большой семейный совет"
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает справедливыми требования российского законодательства при распространении сообщений и материалов СМИ-иноагентов.
Согласно информации Роскомнадзора, по закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
"У нас, кстати, в этом смысле еще достаточно либеральное законодательство, потому что в ряде случаев в Соединенных Штатах Америки, в некоторых европейских странах это ведет сразу к запрету деятельности такого рода организации. У нас этого нет: появляется только маркировка о том, что это СМИ действует в качестве иностранного агента. То есть, по сути, получает деньги из-за границы. Но согласитесь, что это справедливо", — сказал Медведев в интервью газете "Коммерсант", комментируя законодательство, касающееся СМИ-иноагентов.
"Как минимум те, кто пользуется таким источником информации, должны об этом знать и либо доверять этому источнику информации, либо меньше доверять. Это уже дело конкретного человека", — пояснил он.
Медведев отметил, что существует целый ряд законодательных инициатив, направленных на пресечение экстремистской и террористической деятельности.
"Эти инициативы пока еще не получили окончательного вида. Они только рассматриваются. Но если они будут приняты, то речь ведь идет только о запрете экстремистских и террористических структур по решению суда. То есть это не просто там какой-то чиновник или правоохранительный орган сказал: да, вот это вот экстремисты. А только в том случае, если такого рода решение принято судом. И в этом случае действительно уже возникает целый ряд последствий, включая и невозможность избираться в различные законодательные органы", — добавил он.