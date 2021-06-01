https://ria.ru/20210601/smi-1735023244.html

Медведев прокомментировал законодательство о СМИ-иноагентах

Медведев прокомментировал законодательство о СМИ-иноагентах - РИА Новости, 01.06.2021

Медведев прокомментировал законодательство о СМИ-иноагентах

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает справедливыми требования российского законодательства при распространении сообщений и материалов... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T00:26

2021-06-01T00:26

2021-06-01T00:26

россия

дмитрий медведев

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

единая россия

политика

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев считает справедливыми требования российского законодательства при распространении сообщений и материалов СМИ-иноагентов.Согласно информации Роскомнадзора, по закону "О средствах массовой информации" материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств."Как минимум те, кто пользуется таким источником информации, должны об этом знать и либо доверять этому источнику информации, либо меньше доверять. Это уже дело конкретного человека", — пояснил он.Медведев отметил, что существует целый ряд законодательных инициатив, направленных на пресечение экстремистской и террористической деятельности."Эти инициативы пока еще не получили окончательного вида. Они только рассматриваются. Но если они будут приняты, то речь ведь идет только о запрете экстремистских и террористических структур по решению суда. То есть это не просто там какой-то чиновник или правоохранительный орган сказал: да, вот это вот экстремисты. А только в том случае, если такого рода решение принято судом. И в этом случае действительно уже возникает целый ряд последствий, включая и невозможность избираться в различные законодательные органы", — добавил он.

https://ria.ru/20210518/smi-1732791203.html

https://ria.ru/20210526/zakharova-1733936209.html

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россия, дмитрий медведев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), единая россия, политика