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В Кремле переадресовали в МИД вопрос о "неприятных сигналах" для США

В Кремле переадресовали в МИД вопрос о "неприятных сигналах" для США - РИА Новости, 01.06.2021

В Кремле переадресовали в МИД вопрос о "неприятных сигналах" для США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в российский МИД вопрос о "некомфортных сигналах" для Вашингтона. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:43

2021-06-01T12:43

2021-06-01T12:43

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

дмитрий песков

вашингтон (город)

сша

политика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в российский МИД вопрос о "некомфортных сигналах" для Вашингтона.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Россия озвучит США в ближайшие дни, "для них будут некомфортны".

россия

вашингтон (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, политика