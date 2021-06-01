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В Кремле переадресовали в МИД вопрос о "неприятных сигналах" для США
В Кремле переадресовали в МИД вопрос о "неприятных сигналах" для США - РИА Новости, 01.06.2021
В Кремле переадресовали в МИД вопрос о "неприятных сигналах" для США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в российский МИД вопрос о "некомфортных сигналах" для Вашингтона. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:43
2021-06-01T12:43
2021-06-01T12:43
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
дмитрий песков
вашингтон (город)
сша
политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в российский МИД вопрос о "некомфортных сигналах" для Вашингтона.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ряд сигналов, которые Россия озвучит США в ближайшие дни, "для них будут некомфортны".
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, политика