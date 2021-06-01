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Путин призвал регионы расширять поддержку семей
Путин призвал регионы расширять поддержку семей - РИА Новости, 01.06.2021
Путин призвал регионы расширять поддержку семей
Регионы России должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:52
2021-06-01T13:52
2021-06-01T14:20
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Регионы России должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, и в первую очередь, конечно, больших, многодетных. Четко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы", - сказал Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"."И вновь хочу повторить, поддержка семей с детьми, создание условий для достойного воспитания ребенка, для самореализации и молодых поколений, так было и так будет всегда, является безусловным приоритетом нашей политики. Эти положения прямо закреплены и в обновленной Конституции России и на практике будут отражены, реализованы во всех наших национальных проектах и программах", - сказал Путин."Будем постоянно наращивать здесь наши усилия, концентрировать дополнительные ресурсы, вот так сейчас перед правительством, я говорил об этом и в послании, поставлена задача сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной, эффективной, последовательной. Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи четко знали, на какие льготы, выплаты имеют право", - отметил президент.По его словам, эти услуги семьи должны получать без дополнительных формальностей и "нервотрепки", без хождения по разным учреждениям, сидя в очередях.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Регионы России
должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, и в первую очередь, конечно, больших, многодетных. Четко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы", - сказал Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
"И, конечно, с поддержкой семьи, детства прямо связана наша работа по повышению качества и доступности образования, в том числе, строительство, обновление школ, детсадов, яслей в небольших городах и сельских населенных пунктах. Формирование повсеместного широкого пространства для развития ребенка и его самореализации, чтобы он сумел раскрыть свои способности, найти свой собственный путь в жизни, чтобы была возможность состояться для любого молодого человека и гражданина", - добавил президент.
"И вновь хочу повторить, поддержка семей с детьми, создание условий для достойного воспитания ребенка, для самореализации и молодых поколений, так было и так будет всегда, является безусловным приоритетом нашей политики. Эти положения прямо закреплены и в обновленной Конституции России и на практике будут отражены, реализованы во всех наших национальных проектах и программах", - сказал Путин.
"Будем постоянно наращивать здесь наши усилия, концентрировать дополнительные ресурсы, вот так сейчас перед правительством, я говорил об этом и в послании, поставлена задача сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной, эффективной, последовательной. Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи четко знали, на какие льготы, выплаты имеют право", - отметил президент.
По его словам, эти услуги семьи должны получать без дополнительных формальностей и "нервотрепки", без хождения по разным учреждениям, сидя в очередях.