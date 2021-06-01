https://ria.ru/20210601/semya-1735089419.html

Путин призвал регионы расширять поддержку семей

Путин призвал регионы расширять поддержку семей - РИА Новости, 01.06.2021

Путин призвал регионы расширять поддержку семей

Регионы России должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:52

2021-06-01T13:52

2021-06-01T14:20

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Регионы России должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных, заявил президент РФ Владимир Путин."Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей, и в первую очередь, конечно, больших, многодетных. Четко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы", - сказал Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"."И вновь хочу повторить, поддержка семей с детьми, создание условий для достойного воспитания ребенка, для самореализации и молодых поколений, так было и так будет всегда, является безусловным приоритетом нашей политики. Эти положения прямо закреплены и в обновленной Конституции России и на практике будут отражены, реализованы во всех наших национальных проектах и программах", - сказал Путин."Будем постоянно наращивать здесь наши усилия, концентрировать дополнительные ресурсы, вот так сейчас перед правительством, я говорил об этом и в послании, поставлена задача сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной, эффективной, последовательной. Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи четко знали, на какие льготы, выплаты имеют право", - отметил президент.По его словам, эти услуги семьи должны получать без дополнительных формальностей и "нервотрепки", без хождения по разным учреждениям, сидя в очередях.

https://ria.ru/20210601/roditeli-1734911972.html

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россия, владимир путин, общество