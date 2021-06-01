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Лавров рассказал о переговорах по ядерной сделке
Лавров рассказал о переговорах по ядерной сделке - РИА Новости, 01.06.2021
Лавров рассказал о переговорах по ядерной сделке
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает контрпродуктивным гадать, когда завершатся переговоры в Вене участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:59
2021-06-01T16:59
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
сергей лавров
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает контрпродуктивным гадать, когда завершатся переговоры в Вене участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе."Мы, как и другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий, стараемся создать максимально благоприятные условия для того, чтобы окончательные развязки были найдены. Гадать по поводу того, состоится это в ближайшие несколько дней или через пару недель, сейчас по-моему, контрпродуктивно. Переговорщики в Вене работают с прицелом на достижение результата как можно скорее", - пояснил российский министр.В столице Австрии с апреля проходят заседания комиссии по ядерной сделке, а также неформальные встречи в разных форматах. В конце мая начался пятый раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки. По словам Михаила Ульянова, возглавляющего российскую делегацию на переговорах, пятый раунд переговоров может стать финальным.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, иран, сша, в мире

Лавров рассказал о переговорах по ядерной сделке

16:59 01.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает контрпродуктивным гадать, когда завершатся переговоры в Вене участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

"Переговоры идут, на них достигнут существенный прогресс, но окончательного решения пока еще не принято, там остаются вопросы, которые требуют уже политический решений в столицах наиболее заинтересованных государств, прежде всего США и Исламской республики Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции, отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать, что договоренность по СВПД будет достигнута до президентских выборов в Иране, намеченных на 18 июня этого года.

"Мы, как и другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий, стараемся создать максимально благоприятные условия для того, чтобы окончательные развязки были найдены. Гадать по поводу того, состоится это в ближайшие несколько дней или через пару недель, сейчас по-моему, контрпродуктивно. Переговорщики в Вене работают с прицелом на достижение результата как можно скорее", - пояснил российский министр.
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В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровИранСШАВ мире
 
 
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