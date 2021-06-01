https://ria.ru/20210601/sdelka-1735128695.html

Лавров рассказал о переговорах по ядерной сделке

Лавров рассказал о переговорах по ядерной сделке - РИА Новости, 01.06.2021

Лавров рассказал о переговорах по ядерной сделке

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает контрпродуктивным гадать, когда завершатся переговоры в Вене участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:59

2021-06-01T16:59

2021-06-01T16:59

россия

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

сергей лавров

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает контрпродуктивным гадать, когда завершатся переговоры в Вене участников Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе."Мы, как и другие участники Совместного всеобъемлющего плана действий, стараемся создать максимально благоприятные условия для того, чтобы окончательные развязки были найдены. Гадать по поводу того, состоится это в ближайшие несколько дней или через пару недель, сейчас по-моему, контрпродуктивно. Переговорщики в Вене работают с прицелом на достижение результата как можно скорее", - пояснил российский министр.В столице Австрии с апреля проходят заседания комиссии по ядерной сделке, а также неформальные встречи в разных форматах. В конце мая начался пятый раунд переговоров о восстановлении ядерной сделки. По словам Михаила Ульянова, возглавляющего российскую делегацию на переговорах, пятый раунд переговоров может стать финальным.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20210524/svpd-1733637740.html

https://ria.ru/20210507/iran-1731431414.html

россия

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), сергей лавров, иран, сша, в мире