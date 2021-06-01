https://ria.ru/20210601/sberbank-1735127976.html

Сбербанк представил технологию предотвращения вооруженных нападений

Сбербанк представил технологию предотвращения вооруженных нападений - РИА Новости, 01.06.2021

Сбербанк представил технологию предотвращения вооруженных нападений

Лаборатория Сбербанка разработала технологию, которая с помощью видеокамеры и нейросетей обнаруживает вооруженного человека в помещении и поднимает тревогу... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:54

2021-06-01T16:54

2021-06-01T16:54

россия

станислав кузнецов

сбербанк россии

технологии

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лаборатория Сбербанка разработала технологию, которая с помощью видеокамеры и нейросетей обнаруживает вооруженного человека в помещении и поднимает тревогу. Новинку представил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе выступления в Санкт-Петербургском горном университете.По словам Кузнецова, новая технология – это реакция на недавние события в Казани. В столице Татарстана 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы."Мы задали вопрос, а можем ли мы чем-то помочь. Наша лаборатория очень быстро разработала алгоритм, который позволяет угадывать оружие. Если бы этот алгоритм был применен, условно говоря, в школе, мы могли бы автоматически получать сигнал, без телефонных звонков, о том, что есть риск террористического нападения", - рассказал Кузнецов.Зампред Сбербанка продемонстрировал муляж пистолета – на него моментально среагировала система, издав тревожный сигнал. При этом видеокамера обвела сам пистолет в красную рамку. Потом он показал детскую игрушку в виде пистолета, - на нее система не сработала и обвела игрушку в зеленую рамку."Пистолет - его определяет камера, строится нейронная сеть – передается сигнал, что в это учреждение зашел человек с оружием", - объяснил Кузнецов принцип работы системы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/oruzhie-1732703847.html

https://ria.ru/20210513/oruzhie-1732114535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, технологии, общество