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Сбербанк представил технологию предотвращения вооруженных нападений
Сбербанк представил технологию предотвращения вооруженных нападений - РИА Новости, 01.06.2021
Сбербанк представил технологию предотвращения вооруженных нападений
Лаборатория Сбербанка разработала технологию, которая с помощью видеокамеры и нейросетей обнаруживает вооруженного человека в помещении и поднимает тревогу... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:54
2021-06-01T16:54
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
технологии
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лаборатория Сбербанка разработала технологию, которая с помощью видеокамеры и нейросетей обнаруживает вооруженного человека в помещении и поднимает тревогу. Новинку представил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе выступления в Санкт-Петербургском горном университете.По словам Кузнецова, новая технология – это реакция на недавние события в Казани. В столице Татарстана 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы."Мы задали вопрос, а можем ли мы чем-то помочь. Наша лаборатория очень быстро разработала алгоритм, который позволяет угадывать оружие. Если бы этот алгоритм был применен, условно говоря, в школе, мы могли бы автоматически получать сигнал, без телефонных звонков, о том, что есть риск террористического нападения", - рассказал Кузнецов.Зампред Сбербанка продемонстрировал муляж пистолета – на него моментально среагировала система, издав тревожный сигнал. При этом видеокамера обвела сам пистолет в красную рамку. Потом он показал детскую игрушку в виде пистолета, - на нее система не сработала и обвела игрушку в зеленую рамку."Пистолет - его определяет камера, строится нейронная сеть – передается сигнал, что в это учреждение зашел человек с оружием", - объяснил Кузнецов принцип работы системы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/oruzhie-1732703847.html
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россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, технологии, общество

Сбербанк представил технологию предотвращения вооруженных нападений

16:54 01.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Лаборатория Сбербанка разработала технологию, которая с помощью видеокамеры и нейросетей обнаруживает вооруженного человека в помещении и поднимает тревогу. Новинку представил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе выступления в Санкт-Петербургском горном университете.
По словам Кузнецова, новая технология – это реакция на недавние события в Казани. В столице Татарстана 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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"Мы задали вопрос, а можем ли мы чем-то помочь. Наша лаборатория очень быстро разработала алгоритм, который позволяет угадывать оружие. Если бы этот алгоритм был применен, условно говоря, в школе, мы могли бы автоматически получать сигнал, без телефонных звонков, о том, что есть риск террористического нападения", - рассказал Кузнецов.
Зампред Сбербанка продемонстрировал муляж пистолета – на него моментально среагировала система, издав тревожный сигнал. При этом видеокамера обвела сам пистолет в красную рамку. Потом он показал детскую игрушку в виде пистолета, - на нее система не сработала и обвела игрушку в зеленую рамку.
"Пистолет - его определяет камера, строится нейронная сеть – передается сигнал, что в это учреждение зашел человек с оружием", - объяснил Кузнецов принцип работы системы.
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РоссияСтанислав КузнецовСбербанк РоссииТехнологииОбщество
 
 
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