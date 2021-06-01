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Ан-24 с вахтовиками вернулся в Игарку из-за сработавшего датчика
Ан-24 с вахтовиками вернулся в Игарку из-за сработавшего датчика - РИА Новости, 01.06.2021
Ан-24 с вахтовиками вернулся в Игарку из-за сработавшего датчика
Чартерный борт "Красавиа", перевозивший из Игарки вахтовиков на север Красноярского края в Диксон, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика о... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:12
2021-06-01T12:12
2021-06-01T12:12
диксон
игарка
ан-24
красавиа
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 1 июн - РИА Новости. Чартерный борт "Красавиа", перевозивший из Игарки вахтовиков на север Красноярского края в Диксон, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика о нестабильности оборотов двигателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.По ее данным, инцидент с Ан-24 произошел во вторник."Чартерный борт "Красавиа". Датчик показал нестабильность оборотов двигателя. Вылетел из Игарки на Диксон с вахтовиками на борту. Командир принял решение вернуть судно в порт вылета. Посадка прошла в штатном режиме. В настоящее время обследуют судно. Пассажиры размещены в гостинице. Вылет запланирован на завтра", - сказала собеседница агентства.По данным транспортной прокуратуры региона, на борту было 33 пассажира и 4 члена экипажа. Проводится проверка, в том числе соблюдения прав пассажиров.
https://ria.ru/20210528/samolet-1734575783.html
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диксон, игарка, ан-24, красавиа, красноярский край, происшествия