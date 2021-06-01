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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 01.06.2021
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро в начале первых летних торгов на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T07:50
2021-06-01T10:38
курс рубля
цены на нефть
московская биржа
brent
доллар
экономика
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Рубль укрепился к доллару и евро в начале первых летних торгов на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:55 мск вторника снижался на 22 копейки, до 73,21 рубля, европейской — на 24 копейки, до 89,55 рубля.Цена на нефть марки Brent выросла на 1,4% — до 70,3 доллара за баррель.Стоимость углеводородов поднимается перед началом встречи министров государств ОПЕК+, назначенной на вторник.
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курс рубля, цены на нефть, московская биржа, brent, доллар, экономика

Рубль укрепился к доллару и евро

07:50 01.06.2021 (обновлено: 10:38 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Рубль укрепился к доллару и евро в начале первых летних торгов на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:55 мск вторника снижался на 22 копейки, до 73,21 рубля, европейской — на 24 копейки, до 89,55 рубля.
Цена на нефть марки Brent выросла на 1,4% — до 70,3 доллара за баррель.
Стоимость углеводородов поднимается перед началом встречи министров государств ОПЕК+, назначенной на вторник.
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