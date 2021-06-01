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Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 01.06.2021

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро в начале первых летних торгов на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T07:50

2021-06-01T07:50

2021-06-01T10:38

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московская биржа

brent

доллар

экономика

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Рубль укрепился к доллару и евро в начале первых летних торгов на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:55 мск вторника снижался на 22 копейки, до 73,21 рубля, европейской — на 24 копейки, до 89,55 рубля.Цена на нефть марки Brent выросла на 1,4% — до 70,3 доллара за баррель.Стоимость углеводородов поднимается перед началом встречи министров государств ОПЕК+, назначенной на вторник.

https://ria.ru/20210531/zoloto-1734463501.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курс рубля, цены на нефть, московская биржа, brent, доллар, экономика