Звезда комедийных сериалов стала рекордсменом Billboard 200

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Звезда сериалов для подростков Оливия Родриго ("Классный мюзикл: Мюзикл", "Пейдж и Фрэнки"), которая не так давно начала музыкальную карьеру, неожиданно стала рекордсменкой в престижном чарте Billboard 200 по количеству проданных копий альбома за первую неделю. На прошлой неделе было продано 295 тысяч экземпляров дебютной пластинки исполнительницы "Sour" (релиз состоялся в конце мая). Этот показатель превзошел предыдущую рекордсменку этого года — певицу Тейлор Свифт. Ее сборник "Fearless", представленный в апреле, разошелся 291 тысячей копий за такой же период.Альбом "Sour", состоящий из 11 треков, также показал хороший результат и по прослушиваниям на стриминговых платформах — 300,74 миллиона. Это второе по величине достижение для поп-альбома. Больше потоков только у пластинки Арианы Гранде "Thank u, next" (2019) — 307, 07 миллиона прослушиваний в первую неделю. Оливия Родриго также стала первой певицей с 2018 года, чей альбом сразу возглавил хит-парад Billboard 200, превзойдя дебютную пластинку рэперши Cardi B под названием "Invasion of privacy".

