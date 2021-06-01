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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210601/rodrigo-1735064778.html
Звезда комедийных сериалов стала рекордсменом Billboard 200
Звезда комедийных сериалов стала рекордсменом Billboard 200 - РИА Новости, 01.06.2021
Звезда комедийных сериалов стала рекордсменом Billboard 200
Звезда сериалов для подростков Оливия Родриго ("Классный мюзикл: Мюзикл", "Пейдж и Фрэнки"), которая не так давно начала музыкальную карьеру, неожиданно стала... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:08
2021-06-01T13:08
шоу-бизнес
ариана гранде
тейлор свифт (певица)
культура
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Звезда сериалов для подростков Оливия Родриго ("Классный мюзикл: Мюзикл", "Пейдж и Фрэнки"), которая не так давно начала музыкальную карьеру, неожиданно стала рекордсменкой в престижном чарте Billboard 200 по количеству проданных копий альбома за первую неделю. На прошлой неделе было продано 295 тысяч экземпляров дебютной пластинки исполнительницы "Sour" (релиз состоялся в конце мая). Этот показатель превзошел предыдущую рекордсменку этого года — певицу Тейлор Свифт. Ее сборник "Fearless", представленный в апреле, разошелся 291 тысячей копий за такой же период.Альбом "Sour", состоящий из 11 треков, также показал хороший результат и по прослушиваниям на стриминговых платформах — 300,74 миллиона. Это второе по величине достижение для поп-альбома. Больше потоков только у пластинки Арианы Гранде "Thank u, next" (2019) — 307, 07 миллиона прослушиваний в первую неделю. Оливия Родриго также стала первой певицей с 2018 года, чей альбом сразу возглавил хит-парад Billboard 200, превзойдя дебютную пластинку рэперши Cardi B под названием "Invasion of privacy".
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шоу-бизнес, ариана гранде, тейлор свифт (певица), музыка, новости культуры

Звезда комедийных сериалов стала рекордсменом Billboard 200

13:08 01.06.2021
 
© AFP 2021 / Getty Images / Frazer HarrisonАмериканская актриса и певица Оливия Родриго
Американская актриса и певица Оливия Родриго - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© AFP 2021 / Getty Images / Frazer Harrison
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Звезда сериалов для подростков Оливия Родриго ("Классный мюзикл: Мюзикл", "Пейдж и Фрэнки"), которая не так давно начала музыкальную карьеру, неожиданно стала рекордсменкой в престижном чарте Billboard 200 по количеству проданных копий альбома за первую неделю.
На прошлой неделе было продано 295 тысяч экземпляров дебютной пластинки исполнительницы "Sour" (релиз состоялся в конце мая). Этот показатель превзошел предыдущую рекордсменку этого года — певицу Тейлор Свифт. Ее сборник "Fearless", представленный в апреле, разошелся 291 тысячей копий за такой же период.
Альбом "Sour", состоящий из 11 треков, также показал хороший результат и по прослушиваниям на стриминговых платформах — 300,74 миллиона. Это второе по величине достижение для поп-альбома. Больше потоков только у пластинки Арианы Гранде "Thank u, next" (2019) — 307, 07 миллиона прослушиваний в первую неделю.
Оливия Родриго также стала первой певицей с 2018 года, чей альбом сразу возглавил хит-парад Billboard 200, превзойдя дебютную пластинку рэперши Cardi B под названием "Invasion of privacy".
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