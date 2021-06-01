https://ria.ru/20210601/reyting-1735047493.html

Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года

Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года - РИА Новости, 01.06.2021

Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров за первые пять месяцев 2021 года выросло на 35,762 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:15

2021-06-01T10:15

2021-06-01T13:30

мегафон

металлоинвест

новолипецкий металлургический комбинат

россия

виктор вексельберг

михаил фридман

роман абрамович

экономика

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Стало известно, сколько российские миллиардеры заработали с начала года

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров за первые пять месяцев 2021 года выросло на 35,762 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, долями которых владеют предприниматели. Для некоторых из них расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на нее. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.На первом месте среди миллиардеров из России находится один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние с начала года выросло на 3,81 миллиарда долларов (всего 33,8 миллиарда).Заметно увеличилcя капитал основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина — на 5,43 миллиарда долларов, до 29,3 миллиарда. Он занял вторую строчку в списке.На третьем месте располагается совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон: он стал богаче на 4,45 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 29,2 миллиарда.Самый значительный рост с начала года зафиксирован у основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — на 5,73 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда. Он находится на четвертой строчке рейтинга.Шестое место занял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов — его капитал стал больше на 2,82 миллиарда (всего 20,1 миллиарда долларов). Седьмая строчка — у Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре": его состояние выросло на 2,72 миллиарда, до 19,4 миллиарда долларов.На восьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz) с капиталом в 18,9 миллиарда —он вырос на 445 миллионов долларов с начала года. На девятом месте — основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье богатство увеличилось на 1,37 миллиарда, до 17,5 миллиарда долларов.При этом за первые пять месяцев 2021 года состояние снизилось только у шестерых. Больше всех потеряли: бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (десятое место) — 1,59 миллиарда долларов (всего 16,5 миллиарда), а также Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — 713 миллионов долларов. С капиталом в 20,4 миллиарда он занял пятую строчку списка. Также уменьшилось состояние основателя компании "Альфа-групп" Михаила Фридмана — на 583 миллиона, до 13,8 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210521/blagotvoritelnost-1733303755.html

https://ria.ru/20210527/reyting-1734427691.html

https://ria.ru/20210528/alekperov-1734524061.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мегафон, металлоинвест, новолипецкий металлургический комбинат, россия, виктор вексельберг, михаил фридман, роман абрамович, экономика