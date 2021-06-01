Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/reyting-1735047493.html
Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года - РИА Новости, 01.06.2021
Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
Совокупное состояние российских миллиардеров за первые пять месяцев 2021 года выросло на 35,762 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:15
2021-06-01T13:30
мегафон
металлоинвест
новолипецкий металлургический комбинат
россия
виктор вексельберг
михаил фридман
роман абрамович
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Стало известно, сколько российские миллиардеры заработали с начала года
https://cdn23.img.ria.ru/images/153007/24/1530072466_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_3557107e83e89dde69088ea32b756e18.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров за первые пять месяцев 2021 года выросло на 35,762 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, долями которых владеют предприниматели. Для некоторых из них расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на нее. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.На первом месте среди миллиардеров из России находится один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние с начала года выросло на 3,81 миллиарда долларов (всего 33,8 миллиарда).Заметно увеличилcя капитал основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина — на 5,43 миллиарда долларов, до 29,3 миллиарда. Он занял вторую строчку в списке.На третьем месте располагается совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон: он стал богаче на 4,45 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 29,2 миллиарда.Самый значительный рост с начала года зафиксирован у основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — на 5,73 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда. Он находится на четвертой строчке рейтинга.Шестое место занял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов — его капитал стал больше на 2,82 миллиарда (всего 20,1 миллиарда долларов). Седьмая строчка — у Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре": его состояние выросло на 2,72 миллиарда, до 19,4 миллиарда долларов.На восьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz) с капиталом в 18,9 миллиарда —он вырос на 445 миллионов долларов с начала года. На девятом месте — основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье богатство увеличилось на 1,37 миллиарда, до 17,5 миллиарда долларов.При этом за первые пять месяцев 2021 года состояние снизилось только у шестерых. Больше всех потеряли: бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (десятое место) — 1,59 миллиарда долларов (всего 16,5 миллиарда), а также Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — 713 миллионов долларов. С капиталом в 20,4 миллиарда он занял пятую строчку списка. Также уменьшилось состояние основателя компании "Альфа-групп" Михаила Фридмана — на 583 миллиона, до 13,8 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210521/blagotvoritelnost-1733303755.html
https://ria.ru/20210527/reyting-1734427691.html
https://ria.ru/20210528/alekperov-1734524061.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153007/24/1530072466_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_a852140865ee1ca8b6e180891e7f5c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мегафон, металлоинвест, новолипецкий металлургический комбинат, россия, виктор вексельберг, михаил фридман, роман абрамович, экономика

Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года

10:15 01.06.2021 (обновлено: 13:30 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Совокупное состояние российских миллиардеров за первые пять месяцев 2021 года выросло на 35,762 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, долями которых владеют предприниматели. Для некоторых из них расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на нее. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 россиянина.
Основатель фонда Искусство, наука и спорт Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 14:37
Sunday Times назвала Усманова самым щедрым благотворителем за 20 лет
На первом месте среди миллиардеров из России находится один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин — его состояние с начала года выросло на 3,81 миллиарда долларов (всего 33,8 миллиарда).
Заметно увеличилcя капитал основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина — на 5,43 миллиарда долларов, до 29,3 миллиарда. Он занял вторую строчку в списке.
На третьем месте располагается совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон: он стал богаче на 4,45 миллиарда долларов. Его состояние оценивается в 29,2 миллиарда.
Самый значительный рост с начала года зафиксирован у основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова — на 5,73 миллиарда долларов, до 28,8 миллиарда. Он находится на четвертой строчке рейтинга.
Шестое место занял совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов — его капитал стал больше на 2,82 миллиарда (всего 20,1 миллиарда долларов). Седьмая строчка — у Геннадия Тимченко, владеющего долями в "Новатэке" и "Сибуре": его состояние выросло на 2,72 миллиарда, до 19,4 миллиарда долларов.
Slava Marlow. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 18:18Культура
Forbes назвал имена самых перспективных россиян до 30 лет
На восьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz) с капиталом в 18,9 миллиарда —он вырос на 445 миллионов долларов с начала года. На девятом месте — основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье богатство увеличилось на 1,37 миллиарда, до 17,5 миллиарда долларов.
При этом за первые пять месяцев 2021 года состояние снизилось только у шестерых. Больше всех потеряли: бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (десятое место) — 1,59 миллиарда долларов (всего 16,5 миллиарда), а также Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — 713 миллионов долларов. С капиталом в 20,4 миллиарда он занял пятую строчку списка.
Также уменьшилось состояние основателя компании "Альфа-групп" Михаила Фридмана — на 583 миллиона, до 13,8 миллиарда долларов.
Президент, председатель правления ПАО Лукойл Вагит Алекперов на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 08:40
Сына Алекперова назвали богатейшим наследником в России
 
МегафонМеталлоинвестНоволипецкий металлургический комбинатРоссияВиктор ВексельбергМихаил ФридманРоман АбрамовичЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния