https://ria.ru/20210601/putin-1735090115.html

Путин поздравил семьи, награжденные орденом "Родительская слава"

Путин поздравил семьи, награжденные орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 01.06.2021

Путин поздравил семьи, награжденные орденом "Родительская слава"

Президент России Владимир Путин поздравил многодетные семьи, награжденные орденами Родительской славы. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:55

2021-06-01T13:55

2021-06-01T14:12

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александровское

владимир путин

общество

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СОЧИ, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил многодетные семьи, награжденные орденами Родительской славы.Он поздравил всех граждан РФ с этим праздником."Самое необходимое, нужное для каждого ребенка - это любовь и забота родителей. Крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу", - отметил он."В ваших дружных семьях удивительно ярко проявляется дар именно такой светлой, неисчерпаемой родительской любви, когда каждый без исключения день посвящен детям: их воспитанию, гармоничному развитию. Это огромный постоянный труд заботы, ответственности, но в то же время ни с чем не сравнимое счастье", - отметил Путин.Президент подчеркнул, что большие многодетные семьи передают традиции душевной щедрости."Непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия. И для детей эти ценности становятся важнейшей нравственной опорой, ориентиром на всю последующую жизнь", - сказал он.Путин также поздравил детей из награжденных семей, у которых сегодня дни рождения.Именинникам исполнилось 9 и 14 лет."Ребята, вас с днем рождения поздравляю", - сказал президент.Орден "Родительская слава" был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семерых и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей.Как правило, Путин встречается с многодетными семьями и вручает им награды на торжественной церемонии в Александровском зале Кремля. Однако в прошлом году из-за пандемии COVID-19 традиционная церемония не состоялась.

https://ria.ru/20210601/semya-1735089419.html

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россия, александровское, владимир путин, общество