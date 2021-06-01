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Путин поздравил семьи, награжденные орденом "Родительская слава"
Путин поздравил семьи, награжденные орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 01.06.2021
Путин поздравил семьи, награжденные орденом "Родительская слава"
Президент России Владимир Путин поздравил многодетные семьи, награжденные орденами Родительской славы. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:55
2021-06-01T14:12
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александровское
владимир путин
общество
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СОЧИ, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил многодетные семьи, награжденные орденами Родительской славы.Он поздравил всех граждан РФ с этим праздником."Самое необходимое, нужное для каждого ребенка - это любовь и забота родителей. Крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу", - отметил он."В ваших дружных семьях удивительно ярко проявляется дар именно такой светлой, неисчерпаемой родительской любви, когда каждый без исключения день посвящен детям: их воспитанию, гармоничному развитию. Это огромный постоянный труд заботы, ответственности, но в то же время ни с чем не сравнимое счастье", - отметил Путин.Президент подчеркнул, что большие многодетные семьи передают традиции душевной щедрости."Непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия. И для детей эти ценности становятся важнейшей нравственной опорой, ориентиром на всю последующую жизнь", - сказал он.Путин также поздравил детей из награжденных семей, у которых сегодня дни рождения.Именинникам исполнилось 9 и 14 лет."Ребята, вас с днем рождения поздравляю", - сказал президент.Орден "Родительская слава" был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семерых и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей.Как правило, Путин встречается с многодетными семьями и вручает им награды на торжественной церемонии в Александровском зале Кремля. Однако в прошлом году из-за пандемии COVID-19 традиционная церемония не состоялась.
https://ria.ru/20210601/semya-1735089419.html
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россия, александровское, владимир путин, общество

Путин поздравил семьи, награжденные орденом "Родительская слава"

13:55 01.06.2021 (обновлено: 14:12 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам российского конгресса "Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике"
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам российского конгресса Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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СОЧИ, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил многодетные семьи, награжденные орденами Родительской славы.
"Мы по хорошей традиции чествуем сегодня семьи, удостоенные орденов Родительской славы. Первого июня, в международный день защиты детей", - сказал Путин на встрече, которая проходит в онлайн-формате.
Он поздравил всех граждан РФ с этим праздником.
"Самое необходимое, нужное для каждого ребенка - это любовь и забота родителей. Крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу", - отметил он.
"В ваших дружных семьях удивительно ярко проявляется дар именно такой светлой, неисчерпаемой родительской любви, когда каждый без исключения день посвящен детям: их воспитанию, гармоничному развитию. Это огромный постоянный труд заботы, ответственности, но в то же время ни с чем не сравнимое счастье", - отметил Путин.
Президент подчеркнул, что большие многодетные семьи передают традиции душевной щедрости.
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"Непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия. И для детей эти ценности становятся важнейшей нравственной опорой, ориентиром на всю последующую жизнь", - сказал он.
Путин также поздравил детей из награжденных семей, у которых сегодня дни рождения.
"Отдельные самые теплые поздравления и пожелания ребятам, которые сегодня, прямо в этот день отмечают день рождения. которые сейчас, надеюсь, находятся у нас на связи", - сказал Путин.
Именинникам исполнилось 9 и 14 лет.
"Ребята, вас с днем рождения поздравляю", - сказал президент.
Орден "Родительская слава" был учрежден 13 мая 2008 года, им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семерых и более детей. Каждой награждаемой семье выплачивается единовременное денежное поощрение в 100 тысяч рублей.
Как правило, Путин встречается с многодетными семьями и вручает им награды на торжественной церемонии в Александровском зале Кремля. Однако в прошлом году из-за пандемии COVID-19 традиционная церемония не состоялась.
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