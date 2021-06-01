https://ria.ru/20210601/puteshestviya-1734943279.html
Названы вещи, необходимые при перелете во время пандемии
Названы вещи, необходимые при перелете во время пандемии - РИА Новости, 01.06.2021
Названы вещи, необходимые при перелете во время пандемии
Эксперты назвали предметы, необходимые во время перелета в период пандемии, сообщает Express. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T02:12
2021-06-01T02:12
2021-06-01T02:12
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Эксперты назвали предметы, необходимые во время перелета в период пандемии, сообщает Express.Маска — самая главная вещь, которая может понадобиться пассажиру на борту. Авиакомпании не пускают в салон клиентов без нее и требуют, чтобы они пользовались этим средством защиты в течение всего полета. Некоторые британские перевозчики даже настаивают, чтобы путешественники были в медицинских, а не обычных тканевых масках. Важно, чтобы нос и рот были закрыты, причем у всех, старше пяти лет.Спиртовые салфетки теперь нужны не только для того, чтобы протереть руки до и после еды, но и чтобы почистить телефон и откидной столик. Также ими можно протереть сидение, раму иллюминатора, к которой многие прикасаются головой, и замок ремня безопасности. Представители авиакомпаний утверждают, что самолеты обрабатывают после каждого полета, но туристы для подстраховки могут дополнительно очищать поверхности.Дезинфицирующее средство для рук рекомендуется использовать в полете каждый раз после соприкосновения с любой поверхностью. Содержание спирта в жидкости должно быть не менее 60 процентов.Очки в период пандемии стали использовать многие пассажиры — солнцезащитные или обычные. Они не дают возможности дотрагиваться до глаз, что исключает попадание коронавируса на слизистую.Носки для путешествий на дальние расстояния сделают комфортным не только пребывание в салоне, их можно также использовать при прохождении проверок безопасности. Там многих путешественников просят снять обувь.Мыть руки часто — обязательная процедура для желающих избежать заражения. А вот перчатки носить не стоит, говорят британские эксперты. Они сохраняют частицы вируса и передают его дальше. Кроме того, пассажиры в перчатках моют руки реже, чем стоило бы.
https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html
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коронавирус covid-19, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, великобритания
МОСКВА, 1 июн
— РИА Новости.
Эксперты назвали предметы, необходимые во время перелета в период пандемии, сообщает
Express.
Маска — самая главная вещь, которая может понадобиться пассажиру на борту. Авиакомпании не пускают в салон клиентов без нее и требуют, чтобы они пользовались этим средством защиты в течение всего полета. Некоторые британские перевозчики даже настаивают, чтобы путешественники были в медицинских, а не обычных тканевых масках. Важно, чтобы нос и рот были закрыты, причем у всех, старше пяти лет.
Спиртовые салфетки теперь нужны не только для того, чтобы протереть руки до и после еды, но и чтобы почистить телефон и откидной столик. Также ими можно протереть сидение, раму иллюминатора, к которой многие прикасаются головой, и замок ремня безопасности. Представители авиакомпаний утверждают, что самолеты обрабатывают после каждого полета, но туристы для подстраховки могут дополнительно очищать поверхности.
Дезинфицирующее средство для рук рекомендуется использовать в полете каждый раз после соприкосновения с любой поверхностью. Содержание спирта в жидкости должно быть не менее 60 процентов.
Очки в период пандемии стали использовать многие пассажиры — солнцезащитные или обычные. Они не дают возможности дотрагиваться до глаз, что исключает попадание коронавируса на слизистую.
Носки для путешествий на дальние расстояния сделают комфортным не только пребывание в салоне, их можно также использовать при прохождении проверок безопасности. Там многих путешественников просят снять обувь.
Мыть руки часто — обязательная процедура для желающих избежать заражения. А вот перчатки носить не стоит, говорят британские эксперты. Они сохраняют частицы вируса и передают его дальше. Кроме того, пассажиры в перчатках моют руки реже, чем стоило бы.